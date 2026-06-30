Santa Cruz de Tenerife estudia las consecuencias de la retirada del Monumento a Franco

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife analiza las consecuencias para la capital de la decisión que ha tomado el Gobierno de España al incluir el Monumento a la Victoria de la avenida de Anaga, conocido como Monumento a Franco, en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Con dicha decisión, se da un plazo de seis meses al Consistorio chicharrero para que proceda a la retirada de la escultura de Juan de Ávalos. El Consistorio informa de que sus Servicios Jurídicos y Administrativos están estudiando la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para poder tomar una decisión al respecto.

El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explica que el Ayuntamiento necesita ahora estudiar todas las vertientes que esta decisión implica para los chicharreros. "Y es que el ministerio que preside el socialista Ángel Víctor Torres toma decisiones que tienen consecuencias que debemos asumir otras administraciones, dejando en nuestras manos cuestiones como la de asumir el coste de esa decisión o las posibles repercusiones legales de la misma, algo que, insisto debemos analizar en profundidad", agrega Bermúdez.

En cualquier caso, declara el regidor, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cumplirá con lo que dicta la ley, "tal y como está escrita, tanto en lo que se refiere a la Ley de Memoria Democrática de carácter estatal, como a la Ley Canaria de Memoria Democrática”.