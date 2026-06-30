Santa Cruz de Tenerife busca dinero para sacar adelante una decena de grandes proyectos por los que espera desde hace años

El municipio de Santa Cruz de Tenerife busca dinero para sacar adelante una decena de grandes actuaciones que la ciudad lleva esperando desde hace años, como la Mareta de Añaza o la zona de ocio en la parte trasera del Palmétum, cuyo coste supera los 15 millones de euros. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, reconoció este lunes, 29 de junio, durante la presentación del balance de los tres años del actual mandato, que, por primera vez en la historia del Ayuntamiento, éste tiene más proyectos que presupuesto. Por ello, el regidor solicita la colaboración financiera del resto de administraciones, Gobierno de España, Ejecutivo canario y Cabildo de Tenerife, a través de la firma de convenios, como se hizo por ejemplo, y según recordó, para la Zona de Charcos de Valleseco, y como se hará con el Muelle de Enlace, con el que la plaza de España se unirá por fin al mar a través del Puerto chicharrero.

Asimismo, también están pendientes de financiación la finalización de la mejora del litoral de Valleseco; la creación de nuevos parques infantiles; la construcción de varios parking en El Toscal, como el de Almeyda; la creación de un espacio de esparcimiento en las canchas de la Casa Pisaca; la recuperación del Castillo de San Andrés y la mejora de la playa de este pueblo; el teleférico entre el centro de la ciudad y Las Mesas; el parque de Cabo Llanos; el carril bici hacia Las Teresitas o la peatonalización del Mercado, entre otros. "Para la mayoría de estas actuaciones ya contamos con los proyectos redactados y solo nos faltaría el presupuesto. Estamos buscando financiación, por lo que solicitamos al resto de administraciones su ayuda para poder convertirlos en realidad", insistió Bemúrdez.

El alcalde asegura que la capital chicharrera ha desarrollado la mayor transformación de las últimas décadas

Destacó los proyectos en el litoral de Suroeste y en el denominado "anillo" del Palmétum. La ejecución de la Mareta de Añaza supondrá un coste de entre 12 y 14 millones. La actuación consiste, principalmente, en la creación de un gran charco natural de un tamaño superior al del Estadio Heliodoro Rodríguez López, protegido de la fuerza del mar por una escollera que actualmente se encuentra casi oculta. El municipio lleva más de 20 años esperando por la mejora del litoral de Añaza. Por otra parte, la transformación de la zona trasera del Palmétum fue anunciada hace unos cinco años. El proyecto denominado Tinglados convertirá dicho espacio en un paseo con vistas al mar de casi un kilómetro de longitud y más de 10.000 metros cuadrados de superficie, que contará con unos tres restaurantes con terrazas, columpios, zona para perros, espacios de estancia con sombra, zonas ajardinadas, varios quioscos de helados o bebidas, y un mirador. La ejecución de estas obras supondrán una inverstión de unos tres millones.

¿En qué estado se encuentra el proyecto del Muelle de Enlace?

Otro de los grandes proyectos por los que sigue esperando Santa Cruz, en este caso, desde hace más de 20 años, es el Muelle de Enlace, aunque ya para éste las distintas administraciones, Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento y Autoridad Portuaria, han llegado a un acuerdo para financiar la actuación, que costará unos 80 millones. El Muelle de Enlace permitirá la conexión de la plaza de España con el Puerto, a través de un gran edificio de locales comerciales, de restauración y de ocio, sobre el que se podrá pasear; de zonas verdes; de amplios espacios de estancia, y de escaleras para disfrutar de las vistas. Bermúdez explicó que solo falta que el Gobierno de Canarias apruebe formalmente el convenio para que la Autoridad Portuaria pueda licitar la redacción de proyectos y obras. La previsión es que los trabajos, que también incluyen una estación de cruceros y ferries, comiencen en 2028.

"Una de las etapas de mayor transformación de las últimas décadas"

El alcalde dio estas declaraciones durante la presentación del balance de los tres años del actual mandato, asegurando que en el citado periodo Santa Cruz ha desarrollado una de las etapas de mayor transformación urbana y social de las últimas décadas. Y esto, a pesar, según lo admitió Bermúdez, de que la anulación en 2020 del Plan General de Ordenación (PGO) de 2013 ha dificultado dicha transformación, pues el planeamiento vigente es la adaptación básica de 2005 del PGO de 1992. Con respecto a la tramitación del nuevo PGO, la previsión del Ayuntamiento es que la aprobación inicial se produzca antes de que acabe el actual mandato, con el objetivo de que esté completamente listo a finales del próximo.

El Consistorio admite que la falta de un nuevo PGO, que no estará listo hasta el próximo mandato, ha dificultado el trabajo

Con respecto a estos tres últimos años, el equipo de Gobierno, formado por CC y PP, destacó que la gestión en Santa Cruz de Tenerife ha estado marcada por la estabilidad política, la ilusión, el trabajo, la inversión en los barrios, y la "cercanía con la gente". "Éstos son los ingredientes de nuestra receta, que nos han permitido avanzar hacia un modelo de ciudad más accesible, sostenible y preparado para el futuro", comentó el alcalde.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y portavoz del PP, Carlos Tarife, señaló que se han cumplido los compromisos que adquirió el grupo de Gobierno con la ciudadanía, "impulsando proyectos estratégicos, creando vivienda pública, recuperando patrimonio, mejorando la sostenibilidad y fortaleciendo los servicios públicos con una gestión económica rigurosa y una baja presión fiscal". Éste resaltó que la estabilidad política ha sido la "clave" de estos tres años, "mientras que el PSOE solo ha ofrecido una forma de hacer oposición a través del insulto".

Tarife aprovechó para recordar la reciente puesta en marcha del programa Impulso Urbano, con el que se llevarán a cabo un centenar de actuaciones al año para mejorar las calles y espacios públicos, incluyendo asfaltados, nuevos aparcamientos y saneamiento, entre otras obras. Este programa cuenta con un presupuesto de 127 millones de euros hasta 2030. El edil de Servicios Públicos comentó que desde mayo de 2023 se han realizado más de 550 actuaciones de este tipo, en calles, plazas, aceras y equipamientos municipales.

El grupo de Gobierno presume de «estabilidad política» y de haber ejecutado más de una treintena de proyectos

El concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, informó de que en estos tres años se han ejecutado más de una treintena de proyectos, como la rehabilitación del Templo Masónico, la recuperación de la escollera de la playa de Las Tersitas o la primera calle 100% sostenible. Indicó que, en la actualidad, están en marcha 14 obras por un valor de más de 50 millones de euros, como la transformación de la avenida de Anaga o la mejora de la calle de La Rosa, que finalizará en julio. "Y en los próximos meses comenzarán nuevas actuaciones, como la creación de un estacionamiento provisional en la avenida Príncipes de España o la peatonalización de la calle Santiago".

Durante estos tres años también se ha impulsado la recuperación de la Unipol, la unidad de intervención especial de la Policía Local, y la incorporación de nuevos agentes; se han renovado instalaciones deportivas y canchas escolares; se ha impulsado la recuperación del patrimonio histórico con actuaciones en la Recova Vieja, el Parque Viera y Clavijo (que albergará el Caixa Fórum) y el Templo Masónico; y se ha ampliado la programación cultural y festiva, "acercando la actividad municipal a todos los distritos", según lo indicó Rivero.