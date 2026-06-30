El Gobierno de España incluye el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife en el catálogo estatal de símbolos franquistas para su retirada

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, bajo la dirección del ministro canario Ángel Víctor Torres, ha dado un paso definitivo para la eliminación de la simbología franquista en el espacio público. A través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el Gobierno de España ha acordado la incorporación formal del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática.

Esta resolución llega después de que la Comisión Técnica de Expertos acreditara que el conjunto escultórico constituye una expresión inequívoca de exaltación de la sublevación militar de 1936 y la dictadura. El ministro Torres ha defendido en rueda de prensa que hacer cumplir la ley es “un acto de dignidad democrática y una garantía de que las nuevas generaciones no hereden espacios públicos presididos por la exaltación del odio”.

Monumento a Franco, en la avenida de Anaga. / E. D.

El "Monumento a Franco" de Tenerife: sin aval patrimonial

Inaugurado en 1964 en la capital tinerfeña, el denominado monumento a la Victoria (conocido popularmente como monumento a Franco) es uno de los conjuntos monumentales franquistas de mayor dimensión que aún se conservan en España.

La resolución del Ministerio se apoya en dos argumentos clave esgrimidos por los expertos:

Iconografía de la dictadura: La Comisión Técnica determinó que su programa iconográfico presenta la Guerra de España como una “Cruzada” salvadora y busca perpetuar la figura del dictador Francisco Franco.

La Comisión Técnica determinó que su programa iconográfico presenta la Guerra de España como una “Cruzada” salvadora y busca perpetuar la figura del dictador Francisco Franco. Rechazo del BIC en Canarias: La decisión estatal se produce poco después de que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias rechazara de forma tajante y por amplísima mayoría declarar la escultura como Bien de Interés Cultural (BIC), al concluir que carece de valores patrimoniales suficientes que justifiquen mantener un monumento diseñado expresamente para ensalzar un golpe de Estado.

Publicación del 17 de marzo de 1966, en el periódico Arriba, sobre la inauguración del monumento a Franco en Santa Cruz. / E. D.

Otras actuaciones en el resto del territorio nacional

La resolución del Ministerio de Política Territorial no solo afecta al gran vestigio de Tenerife; la Comisión de Expertos ha incluido de forma simultánea otros tres elementos de la geografía peninsular en el mismo catálogo de retirada obligatoria:

Monumento a los Rumanos Caídos (Majadahonda, Madrid): Inaugurado en 1970 para homenajear a Ion Moța y Vasile Marín, líderes de la Guardia de Hierro rumana (organización de corte fascista, ultranacionalista y antisemita aliada del régimen nazi) que murieron combatiendo junto a las tropas de Franco en 1937. El Gobierno señala que el lugar ha sido durante décadas punto de peregrinación de la extrema derecha.

Inaugurado en 1970 para homenajear a Ion Moța y Vasile Marín, líderes de la Guardia de Hierro rumana (organización de corte fascista, ultranacionalista y antisemita aliada del régimen nazi) que murieron combatiendo junto a las tropas de Franco en 1937. El Gobierno señala que el lugar ha sido durante décadas punto de peregrinación de la extrema derecha. Catedral de Murcia: Retirada de las inscripciones en honor al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en una de sus fachadas principales, incluyendo la expresión «¡Presente!», símbolo inequívoco del nacionalcatolicismo.

Retirada de las inscripciones en honor al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en una de sus fachadas principales, incluyendo la expresión «¡Presente!», símbolo inequívoco del nacionalcatolicismo. Catedral de Almería: Eliminación de los grabados honoríficos a Primo de Rivera. El Ministerio recuerda explícitamente que la protección de un edificio como Bien de Interés Cultural (BIC) no ampara en ningún caso la conservación de elementos de exaltación fascista.

Por último, el ministro Ángel Víctor Torres adelantó que ya se tramitan los expedientes para actuar sobre la Cruz de los Caídos de Cáceres y el Monumento al Crucero Baleares en Palma, al tiempo que celebró la reciente retirada de la simbología fascista del panteón del criminal de guerra Vjekoslav Luburić en Carcaixent (Valencia), una acción que ha motivado una carta oficial de agradecimiento por parte del Gobierno de Serbia.