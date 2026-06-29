Santa Cruz de Tenerife desbloquea la obra de la temida acera de Meridiano tras tres meses suspendida

Tras tres meses suspendida, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha desbloqueado la obra de la temida acera situada junto al Centro Comercial Meridiano. La Junta de Gobierno ha aprobado este lunes, 29 de junio, la modificación del contrato de mejora de la accesibilidad en la confluencia de las calles Áurea Díaz Flores Hernández y Álvaro Rodríguez López. El acuerdo incorpora actuaciones complementarias por importe de 43.690 euros y amplía el plazo de ejecución de la obra, que tendría que haber estado terminada en mayo, en un mes y medio. Los trabajos se retomarán en los próximos días.

El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), señala que el objetivo de esta modificación es ofrecer una solución más eficaz y adaptada a las necesidades detectadas durante el desarrollo de los trabajos. "La prioridad del Ayuntamiento es ejecutar obras útiles y duraderas, capaces de responder a las necesidades reales de los vecinos. Cuando durante la ejecución de un proyecto se detectan mejoras que permiten incrementar la accesibilidad y la seguridad, nuestra obligación es incorporarlas para que el resultado final sea el mejor posible", agrega.

En concreto, y según apunta el edil de Infraestructuras, Javier Rivero (CC), la modificación aprobada contempla la incorporación de nuevas unidades de obra y actuaciones técnicas que complementan el proyecto inicial. "Este tipo de modificaciones responden a circunstancias que únicamente pueden comprobarse durante la ejecución de la obra y permiten adaptar el proyecto a la realidad del terreno".