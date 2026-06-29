Santa Cruz de Tenerife admite un importante retraso en el desmantelamiento de la Refinería y pide la implicación del Cabildo

El desmantelamiento de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife para que se pueda construir la nueva ciudad de Santa Cruz de Tenerife sufre un importante retraso. Así lo ha admitido este lunes, 29 de junio, el alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien explicó que éste se debe a que no se ha podido construir el parque de almacenamiento y distribución de combustibles en el Puerto de Granadilla, "una instalación necesaria para que se pueda avanzar con el desmantelamiento". Por ello, el regidor chicharrero ha solicitado la implicación del Cabildo, para que ayude al Ayuntamiento de Granadilla en materia urbanística, liderando el proceso de obtención de licencias a través de la avocación de competencias, "como se ha hecho para otros asuntos no tan importantes, como ocurrió con Amarilla Golf y el municipio de San Miguel de Abona".

Bermúdez comentó que todo lo que le correspondía al Ayuntamiento chicharrero en relación al denominado proyecto Santa Cruz Verde 2030 se ha llevado a cabo. Recordó que ahora el Gobierno de Canarias está liderando el desarrollo del planeamiento para diseñar la nueva ciudad. Pero con respecto al desmantelamiento de la Refinería, el alcalde señaló que los procedimientos se han retrasado debido a la tramitación de licencias por parte del Consistorio de Granadilla para que se pueda producir el traslado al Sur, a la instalación portuaria. "La construcción de la planta de almacenamiento en el Puerto de Granadilla va muy lenta y esto está afectando a todo lo demás", agregó.

El Ayuntamiento de Granadilla tramita desde hace más de tres años la concesión de las licencias de obras solicitadas por Petrocan (Petróleos de Canarias) para construir los tanques que almacenarán el combustible que hoy se deposita en la Refinería de Santa Cruz de Tenerife. La empresa de Moeve (Cepsa) cuenta con la autorización administrativa del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Energía, para la instalación del citado parque de almacenamiento desde 2023. "El desarrollo de la plataforma logística del Sur, que incluye el Puerto, el aeropuerto y el polígono, es un asunto muy importante que conlleva una gran cargo de trabajo técnico y entendemos que el Ayuntamiento de Granadilla esté paralizado y necesite ayuda, por eso, pedimos al Cabildo que tome cartas en el asunto", manifestó Bermúdez.

Éste insta a la Corporación insular tinerfeña a llegar a un acuerdo con el Consistorio de Granadilla para la avocación de competencias. Es necesario que el Cabildo lidere este asunto. Por cosas menos importantes se han avocado competencias. Se debe tomar una decisión pronto porque todo esto está retrasando el proyecto Santa Cruz Verde", insistió el alcalde de Santa Cruz de Tenerife.

¿Cómo será la planta de almacenamiento de Granadilla?

Para la planta de almacenamiento en el Puerto de Granadilla, cuya construcción posibilitará el traslado de la Refinería de la capital y, por lo tanto, su desmantelamiento, Petrocan cuenta con una concesión administrativa de 120.632 metros cuadrados, por 35 años desde el 8 de noviembre de 2020, por la que abona un canon anual aproximado de 700.000 euros. En la mayor parte de ese suelo instalará los depósitos para almacenar combustible que sustituirán a los emplazados en la Refinería.

Petrocan proyecta una inversión de 84,5 millones de euros para crear una factoría de 13 tanques (11 para gasolinas, fuel oil, diesel marino, gasóleos y queroseno de aviación y dos para marpol, el residuo de composición variable procedente de buques) que sumarán 154.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento. La planta se alzará en una superficie de 118.481 metros cuadrados, las canalizaciones en superficie alcanzarán los 1.692 y las subterráneas se desarrollarán en 488,83 metros cuadrados.

¿Cómo será la futura ciudad de Santa Cruz?

Con la ejecución del proyecto Santa Cruz Verde 2030, la capital tinerfeña recuperará 575.000 metros cuadrados de superficie. El Ayuntamiento ha indicado que el 70% del suelo será público, con diferentes dotaciones e instalaciones, parques, jardines, paseos, nuevos viarios y zonas de baño, y el 30% será suelo privado, con usos de ciudad, con oficinas, viviendas, hoteles, de cuya gestión se encargará Moeve.