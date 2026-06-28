Santa Cruz de Tenerife amplía a cuatro días las actividades extraescolares deportivas en los colegios

Santa Cruz de Tenerife ampliará el refuerzo educativo y las actividades extraescolares en los colegios. Así lo comunicaron el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y la concejala responsable de Educación y Juventud, la nacionalista Charín González, durante una reunión con los equipos directivos de los centros educativos municipales, durante la que presentaron las principales novedades del próximo curso escolar. Entre éstas destacaron la ampliación de las actividades deportivas de dos a cuatro días por semana, «manteniendo además las actividades educativas que ya se desarrollan en los colegios de la capital». Asimismo, anunciaron que se incorporarán programas de refuerzo educativo en los institutos, «ampliando así la atención municipal al alumnado de estas etapas».

El alcalde y la concejala informaron, durante el citado encuentro, de que el nuevo contrato para el refuerzo educativo en los colegios e institutos de Santa Cruz de Tenerife, que se licitará por un presupuesto de 1,9 millones de euros para un total de cuatro cursos escolares, permitirá consolidar y ampliar una oferta que durante el presente curso ha beneficiado gratuitamente a 1.458 niños. De éstos, 700 participaron en actividades extraescolares educativas y 758 en actividades deportivas, desarrolladas en 32 centros educativos del municipio chicharrero.

El Consistorio pondrá en marcha un proyecto contra el absentismo para el alumnado de Formación Profesional

Por otra parte, José Manuel Bermúdez y Charín González indicaron que, en materia de lucha contra el abandono escolar, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife licitará un nuevo contrato del servicio de absentismo escolar para el periodo 2026-2031, con una inversión de más de 2,1 millones de euros. Éste incorpora como principal novedad, y según resaltaron, un proyecto específico dirigido al alumnado de Formación Profesional Básica, con el objetivo de ofrecer un seguimiento adaptado a una etapa en la que se concentra un elevado número de casos de riesgo de abandono escolar».

Prioridad

«La educación es una prioridad para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y estas mejoras responden al trabajo coordinado que mantenemos con las comunidades educativas para ofrecer más oportunidades a nuestros niños y jóvenes, al tiempo que facilitamos la conciliación de las familias», manifestó el alcalde del municipio chicharrero. El regidor nacionalista apuntó que este nuevo impulso a las políticas educativas municipales demuestra que la colaboración entre el Consistorio y la comunidad educativa es la mejor herramienta para mejorar la calidad de vida de las familias.

Por su parte, la concejala responsable de las áreas municipales de Educación y Juventud, Charín González, expuso que se sigue reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la educación pública, ampliando recursos, llegando a más alumnado y adaptando los programas a las necesidades reales que nos trasladan los centros educativos.

Demandas

Asimismo, la edil manifestó que la Corporación local ha escuchado las demandas de los equipos directivos y «las hemos transformado en medidas concretas». «El próximo curso contará con más actividades, más días de práctica deportiva y nuevos recursos para atender al alumnado que más lo necesita», comentó González.

Durante el encuentro también se hizo balance de otros programas municipales desarrollados durante este curso. En este sentido, la concejala informó de que las escuelas de verano se celebrarán entre el 6 de julio y el 14 de agosto en once colegios del municipio, ofreciendo al menos 940 plazas, «gracias a una inversión municipal de 266.597 euros».

Asimismo, Charín González repasó el funcionamiento de los servicios de acogida temprana y de las actividades extraescolares de infantil, además de otros proyectos impulsados desde el área de Educación como por ejemplo Educarnaval, la Red de Radios Escolares, el proyecto de vestimenta tradicional canaria, la Romería Escolar o el programa de atención psicológica en los centros educativos.