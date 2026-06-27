Santa Cruz de Tenerife saca de la calle en lo que va de año a 17 personas sin hogar

En lo que va de año, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sacado de la calle a diecisiete personas sin hogar. Así lo anunció este viernes, 26 de junio, la concejala de Políticas Sociales, la nacionalista Charín González, durante el pleno, a raíz de la moción defendida por el PSOE para exigir que el Consistorio publique semestralmente, en su Portal de Transparencia, los resultados del sistema municipal de atención al sinhogarismo.

González informó de que, entre los meses de enero y mayo de 2026, los distintos recursos alojativos municipales han atendido a un total de 280 personas sin hogar de las que 212 son hombres y 68 mujeres. Destacó que uno de los datos más significativos del balance es que 17 ciudadanos han finalizado con éxito su proceso de intervención, tras cumplir los objetivos marcados en su itinerario de inclusión social.

De estas personas que ya no duermen en la calle, once accedieron a una alternativa alojativa, cinco dieron el paso hacia los pisos supervisados, "favoreciendo su autonomía", y dos fueron derivadas a otros recursos especializados. "Estos datos evidencian que el trabajo desarrollado en el Ayuntamiento no se limita a ofrecer alojamiento de emergencia, sino que persigue recuperar proyectos de vida", apuntó.

Tarife denuncia que no es normal que personas sin hogar de otros municipios se puedan empadronar en el albergue de la capital

En este sentido, la concejala de Políticas Sociales manifestó que los servicios integrales de atención a personas sin hogar en Santa Cruz de Tenerife continúan reforzando los itinerarios de inclusión social, "con un elevado nivel de ocupación de los recursos y un incremento de los ciudadanos que logran acceder a alternativas residenciales".

Asimismo, informó de que durante este periodo también se han registrado distintas bajas en los recursos alojativos municipales por causas diversas. En concreto, se contabilizaron 25 bajas voluntarias, una baja por incumplimiento de la normativa, siete hospitalizaciones temporales y ocho fallecimientos, "datos que ponen de manifiesto la complejidad y vulnerabilidad del perfil de muchas de las personas atendidas".

Charín González, concejala de Políticas Sociales en Santa Cruz. / El Día

En el informe correspondiente al mes de mayo establece que los recursos municipales mantienen una elevada actividad. El Centro Municipal de Acogida, conocido como albergue, alcanzó una ocupación superior al 99%, mientras que el Centro de Mínima Exigencia registró cerca del 98 % de ocupación, "confirmando la alta demanda de estos dispositivos".

"Este balance en lo que llevamos de año refleja el importante esfuerzo que realiza el Consistorio chicharrero para dar respuesta a las personas en situación de mayor vulnerabilidad", comentó la edil. Manifestó que además del alojamiento, el sistema municipal continúa ofreciendo una atención integral mediante intervención social, psicológica y educativa, atención en calle a través de la Unidad Móvil de Acercamiento, centro de día, duchas, ropero, lavandería y acompañamiento personalizado.

La concejala aprovechó para exigir una vez más al resto de municipios que creen sus propios recursos para atender a las personas sin hogar. Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Tarife, indicó que los vecinos de Azorín, barrio en el que se ubica el albergue, "no aguanta más", y denunció que "no es normal que ciudadanos sin hogar de otros municipios se puedan empadronar en el recurso de Santa Cruz".