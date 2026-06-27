Cientos de mayores de Santa Cruz toman el escenario del Sabiduría Fest para celebrar la vida

Cientos de personas mayores de Santa Cruz ocuparon ayer el escenario del Centro Comunitario El Sobradillo para demostrar que la creatividad, el humor y las ganas de participar no entienden de edad. La décima edición del Sabiduría Fest reunió durante toda la jornada actuaciones de teatro, música, danza, narraciones, monólogos y pasarelas temáticas, en una cita que ya forma parte del calendario social del municipio.

El encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Políticas Sociales y del programa Santa Cruz Vital, convirtió el recinto en un espacio de convivencia donde los aplausos reconocieron meses de ensayos y trabajo desarrollado en los distintos talleres municipales. Sobre el escenario no hubo artistas invitados. Los protagonistas fueron los propios mayores, que compartieron con familiares y vecinos coreografías, lecturas teatralizadas, canciones y representaciones preparadas a lo largo del año. Cada actuación reflejó una forma de entender el envejecimiento activo desde la participación, la cultura y las relaciones sociales.

El protagonismo de los mayores

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que el festival se ha consolidado como una de las citas más esperadas por este colectivo y subrayó que representa «el talento, la experiencia y la capacidad» de las personas mayores para seguir participando activamente en la vida de la ciudad. La concejala de Políticas Sociales, Charín González, recordó que cada actuación es el resultado del esfuerzo realizado durante todo el año en los centros y talleres municipales. A su juicio, crear espacios de encuentro donde los mayores puedan aprender, relacionarse y disfrutar constituye una de las mejores herramientas para promover un envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada.

Con diez ediciones a sus espaldas, el Sabiduría Fest ha dejado de ser un simple festival para convertirse en un escenario donde Santa Cruz de Tenerife presume de sus mayores.