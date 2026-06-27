Pádel por las mañanas en Santa Cruz de Tenerife: el complejo deportivo del barranco de Santos amplía su horario en verano

Las pistas de pádel y la cancha deportiva del complejo del barranco de Santos, en Santa Cruz de Tenerife, también estarán disponibles por la mañana, de lunes a viernes. El Ayuntamiento informa de la ampliación del horario para alquilar estas instalaciones entre el 1 de julio y el 31 de agosto, «incorporando por primera vez el servicio en horario de mañana».

De este modo, entre el 1 de julio y el 31 de agosto, el horario de alquiler de las pistas será de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas, incorporando como novedad la posibilidad de reservar las pistas también en horario de mañana. Los sábados, el servicio estará disponible de 9:00 a 13:30 horas, mientras que los domingos será de 9:30 a 14:00 horas. Los días festivos las instalaciones permanecerán cerradas, según recuerda el Consistorio.

El complejo dispone de cinco pistas de pádel, tres de ellas cubiertas y dos descubiertas, además de una pista deportiva para uso libre mediante reserva previa. Las reservas podrán realizarse para cualquier día del mes en curso. Para reservar una fecha correspondiente al mes siguiente será necesario esperar al día 25 de cada mes, o al primer día hábil posterior.

El alquiler de las pistas podrá gestionarse del 1 al 24 de cada mes a través de la página web santacruzentrena.es. A partir del día 25 y hasta finalizar el mes, el pago únicamente podrá realizarse mediante tarjeta bancaria de forma presencial en la Oficina Móvil situada junto al pabellón Quico Cabrera, que permanecerá operativa de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Otras instalaciones deportivas

El Servicio de Deportes recuerda que, a través de la misma plataforma, también es posible reservar la pista de pádel del Centro Deportivo de Las Delicias, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados, domingos y festivos de 8:00 a 20:00 horas.

Asimismo, el Centro Municipal de Tenis Tío Pino pone a disposición de la ciudadanía tres pistas de tenis que pueden reservarse en idéntico horario: de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los fines de semana y festivos de 8:00 a 20:00 horas. En ambos casos, el sistema de reservas y pago es el mismo que el establecido para el Complejo Deportivo Barranco de Santos

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que el Ayuntamiento sigue mejorando los servicios deportivos municipales para responder a la «creciente demanda de la ciudadanía y facilitar que más personas puedan practicar deporte durante el verano».

Por su parte, la edil de Deportes, Alicia Cebrián, del PP, explica que esta medida responde a las peticiones de numerosos usuarios que demandaban mayor disponibilidad en los meses de verano. «Con esta ampliación ofrecemos más opciones para compatibilizar la práctica deportiva con las vacaciones, el trabajo o las actividades familiares, mejorando además la capacidad de reserva».