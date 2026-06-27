La modernización del Puerto de Santa Cruz de Tenerife suma dos grúas de última generación

Dos gigantes de 1.800 toneladas esperan junto al Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Llegaron hace apenas dos días desde Tarragona a bordo de una plataforma flotante y están a la espera de que el mar dé una tregua. Solo entonces comenzará una operación milimétrica para trasladarlas a tierra firme, una maniobra que exige unas condiciones casi perfectas y que marcará un antes y un después para la terminal de contenedores de Boluda Maritime Terminals Tenerife.

No son dos grúas más. Son el símbolo del mayor salto tecnológico dado por la terminal desde que la compañía asumió su gestión y constituyen el plato fuerte de un plan inversor de más de 40 millones de euros destinado a modernizar las instalaciones tras la renovación de la concesión por otros veinticinco años.

«Habíamos previsto descargarlas el sábado, pero el mar de fondo obligó a aplazar la operación por seguridad», explicó el director general de Boluda Shipping, Javier Climent, consciente de la complejidad de una maniobra.

Un salto para el puerto

Cuando entren en servicio, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife dispondrá de las grúas más modernas y potentes de su historia. Alcanzan 60 metros de altura, trabajan con buques de hasta 22 contenedores de manga, pueden mover 71 toneladas en modo Twin Lift y elevar 88 toneladas bajo gancho, unas prestaciones que permitirán atender escalas que hasta ahora resultaban inviables o poco competitivas.

"Ahora tenemos la capacidad para atender demanda que antes no podíamos; esto es lo más top" Javier Climent — Director general de Boluda Shipping

La incorporación de estas dos grúas completa la primera gran fase del programa inversor de Boluda. Antes llegaron cuatro grúas híbridas RTG para la gestión del patio de contenedores y nueva maquinaria especializada. Ahora llega la pieza que faltaba para reforzar la capacidad operativa de la terminal y situarla entre las preparadas para atender Ultra Large Container Vessels (ULCV), los mayores portacontenedores que navegan actualmente por las rutas internacionales.

Una oportunidad para captar nuevos tráficos

Para Javier Climent, el momento llega además en un contexto especialmente favorable. La reconfiguración del tráfico marítimo internacional, provocada por la inseguridad en el mar Rojo y el desvío de numerosos servicios por el cabo de Buena Esperanza, ha abierto nuevas oportunidades logísticas para puertos del Atlántico como Tenerife.

Boluda Shipping presenta dos nuevas grúas / Andrés Gutiérrez

«Hasta ahora había demanda que no podíamos atender porque nos faltaba capacidad. Ahora tenemos la oferta para poder captar esos tráficos», resumió el responsable de Boluda. La compañía aspira a competir por escalas de buques que hasta ahora elegían otros puertos y reforzar el papel de Tenerife como escala estratégica en el Atlántico medio.

La modernización tendrá además una segunda derivada. Una de las grúas actualmente en servicio en Santa Cruz será trasladada a La Palma, donde sustituirá a la grúa móvil existente. Será la primera grúa pórtico de la terminal palmera y permitirá mejorar de forma notable las operaciones de carga y descarga de contenedores.

Competir desde la eficiencia

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, considera que la inversión responde a una demanda histórica de la comunidad portuaria. Destacó que unas instalaciones más eficientes permitirán reducir los tiempos de escala, mejorar las condiciones de trabajo de los estibadores y reforzar la competitividad del puerto frente a otros enclaves del Atlántico.

"Boluda garantiza una inversión de 40 millones por la renovada concesión de veinticinco años" Pedro Suárez — Presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Porque, al final, el negocio marítimo se mide en minutos. Cuanto menos tiempo permanece un barco atracado, mayor resulta la rentabilidad de la escala. Las nuevas grúas permitirán descargar con mayor rapidez, seguridad y precisión, un argumento cada vez más decisivo para las navieras cuando eligen puerto.

Cuando el mar lo permita, tal vez hoy o mañana, las dos grúas abandonarán la plataforma que las ha traído desde Tarragona para incorporarse al paisaje del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ese día cambiará también el perfil del muelle del Bufadero. Pero, sobre todo, cambiará la capacidad de Tenerife para competir en un mercado donde cada metro de alcance, cada tonelada de carga y cada minuto de operación cuentan.