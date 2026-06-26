Un “sinvergüenza” fuera de micro incendia el pleno de Santa Cruz de Tenerife
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife para el pleno tras pillar a la socialista Patricia Hernández mientras llamaba "sinvergüenza" al portavoz de Coalición Canaria
Un "sinvergüenza" fuera de micro incendió este viernes, 26 de junio, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, pilló a la portavoz del Partido Socialista, Patricia Hernández, llamando "sinvergüenza" al concejal de Hacienda y portavoz de Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, mientras este realizaba su discurso en su turno de intervención.
Cuando parecía que nadie la había oído, porque lo hizo fuera de micro y susurrando, el regidor chicharrero decidió parar el pleno para comunicar a Patricia Hernández que la había escuchado mientras "insultaba" a Díaz-Estébanez. José Manuel Bermúdez le exigió a la exalcaldesa de Santa Cruz que retirara de manera inmediata el "insulto", indicando que no iba a permitir este tipo de comportamiento en las sesiones plenarias del Consistorio.
Patricia Hernández retiró el término de "sinvergüenza" para dirigirse al concejal de Hacienda pero, eso sí, dejando claro que estaba molesta porque José Alberto Díaz-Estébanez había hecho alusión a la situación que se está viviendo en el grupo municipal socialista por la denuncia de "acoso laboral" presentada, ante la dirección del PSOE, por la edil Ana Chinea. Y es que el edil de CC indicó, durante su discurso, que el PSOE debería preguntarse por qué Chinea no está acudiendo a los plenos.
El enfrentamiento entre los portavoces de CC y PSOE se produjo durante la moción presentada por el portavoz del PP, Carlos Tarife, para instar al Gobierno de España a "asumir responsabilidades políticas y convocar elecciones generales".
Suscríbete para seguir leyendo
- Galcerán, el puente semisepultado por la trama urbana de Santa Cruz de Tenerife, cumple cien años
- Santa Cruz de Tenerife destruirá las escaleras del peligroso hotel de Añaza: el Ayuntamiento logra adjudicar en un segundo intento medidas urgentes
- El barrio de Juan XXIII en Santa Cruz a un paso de acceder al programa ARRU tras años de esfuerzo vecinal
- San Miguel Arcángel: retirar el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife sería una 'pérdida irreparable
- Santa Cruz de Tenerife necesita más fiestas en la calle todo el año': la capital se viste de blanco para dar la bienvenida al verano
- Vendedores del Rastro de Santa Cruz piden volver al emplazamiento junto al Mercado Nuestra Señora de África
- Gastronomía, música y comercio se unen en la gran fiesta de bienvenida al verano en el Puerto de Santa Cruz
- La historia de la playa de Las Teresitas