Un “sinvergüenza” fuera de micro incendia el pleno de Santa Cruz de Tenerife

Un "sinvergüenza" fuera de micro incendió este viernes, 26 de junio, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, pilló a la portavoz del Partido Socialista, Patricia Hernández, llamando "sinvergüenza" al concejal de Hacienda y portavoz de Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, mientras este realizaba su discurso en su turno de intervención.

Cuando parecía que nadie la había oído, porque lo hizo fuera de micro y susurrando, el regidor chicharrero decidió parar el pleno para comunicar a Patricia Hernández que la había escuchado mientras "insultaba" a Díaz-Estébanez. José Manuel Bermúdez le exigió a la exalcaldesa de Santa Cruz que retirara de manera inmediata el "insulto", indicando que no iba a permitir este tipo de comportamiento en las sesiones plenarias del Consistorio.

José Alberto Díaz-Estébanez, portavoz de CC en Santa Cruz. / El Día

Patricia Hernández retiró el término de "sinvergüenza" para dirigirse al concejal de Hacienda pero, eso sí, dejando claro que estaba molesta porque José Alberto Díaz-Estébanez había hecho alusión a la situación que se está viviendo en el grupo municipal socialista por la denuncia de "acoso laboral" presentada, ante la dirección del PSOE, por la edil Ana Chinea. Y es que el edil de CC indicó, durante su discurso, que el PSOE debería preguntarse por qué Chinea no está acudiendo a los plenos.

El enfrentamiento entre los portavoces de CC y PSOE se produjo durante la moción presentada por el portavoz del PP, Carlos Tarife, para instar al Gobierno de España a "asumir responsabilidades políticas y convocar elecciones generales".