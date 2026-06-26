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Santa Cruz de Tenerife deja a medias la red de puntos de recarga de vehículos prometida hace cuatro años

El Partido Socialista denuncia que Santa Cruz de Tenerife solo cuenta con 32 de los 81 puntos de recarga de vehículos eléctricos prometidos por el Ayuntamiento hace cuatro años

Punto de recarga para coches eléctricos junto al Ayuntamiento de Santa Cruz.

Punto de recarga para coches eléctricos junto al Ayuntamiento de Santa Cruz. / El Día

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Eloísa Reverón

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

El grupo municipal socialista en Santa Cruz de Tenerife denunció este viernes, 26 de junio, en el pleno que el municipio chicharrero solo cuenta con menos de la mitad de los puntos de recarga de vehículos eléctricos prometidos por el Ayuntamiento en el año 2022. En concreto, las calles de la capital tinerfeña tienen en la actualidad 32 de estos puntos de recarga y hace cuatro años, según recordó la concejala del Partido Socialista Matilde Zambudio, el Consistorio chicharrero aseguró que se instalarían un total de 81.

Además, Matilde Zambudio indicó que muchos de estos sistemas ni siquiera funcionan, por lo que exigió al Ayuntamiento de Santa Cruz, a su grupo de Gobierno, formado por CC y PP, que lleve a cabo de manera inmediata una revisión técnica integral de toda la red existente, "adaptando las medidas necesarias para la reparación de las averías, la reposición de los elementos defectuosos, el mantenimiento adecuado de las instalaciones y la garantía de su pleno funcionamiento".

Asimismo, la edil del PSOE instó al a Corporación local chicharrera a impulsar, con carácter urgente y dentro del ejercicio 2026, la ejecución efectiva de los puntos de recarga comprometidos según el plan anunciado en el año 2022, hasta llegar a los 81.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, admitió que el Ayuntamiento de Santa Cruz "tampoco está contento" con el número de puntos de recarga existentes y señaló que el Consistorio está pendiente de la convocatoria anunciada por el Gobierno de Canarias para instalar 27 más.

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Eso sí, Carlos Tarife indicó que los ciudadanos deberían asegurarse de disponer en sus comunidades de un punto de recarga antes de comprarse un vehículo eléctrico, lo que provocó el enfado de la concejala socialista Matilde Zambudio.

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