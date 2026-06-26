Santa Cruz se solidariza con Venezuela tras el terremoto: “Cuando Venezuela sufre, Canarias siente ese dolor”

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado una declaración institucional de apoyo al pueblo de Venezuela tras el terremoto registrado el pasado 24 de junio, un desastre natural que ha dejado daños materiales, víctimas, heridos e incertidumbre entre miles de familias.

La Corporación municipal ha querido expresar, en nombre de la ciudadanía santacrucera, su solidaridad con las personas afectadas y con quienes siguen pendientes de la evolución de la emergencia. El texto aprobado por el Pleno traslada las condolencias a las familias de las víctimas, desea una pronta recuperación a las personas heridas y reconoce el trabajo de los equipos de emergencia, el personal sanitario, los cuerpos de seguridad, los voluntarios y las autoridades que intervienen en las zonas afectadas.

Santa Cruz traslada su apoyo al pueblo venezolano

La declaración institucional subraya que el terremoto sufrido por Venezuela no se vive desde Santa Cruz como una tragedia lejana. El Ayuntamiento recuerda que entre Canarias y el país sudamericano existe una relación construida durante generaciones a través de la emigración, los vínculos familiares y una historia compartida a ambos lados del Atlántico.

“Cuando Venezuela sufre, Canarias siente ese dolor de una manera especial”, recoge el texto institucional.

La Corporación municipal insiste en que no se trata únicamente de dos lugares unidos por el océano, sino de dos pueblos conectados por una memoria común. Durante décadas, Venezuela fue destino de miles de canarios que emigraron en busca de oportunidades, trabajo y estabilidad. Muchos de ellos encontraron allí un hogar y construyeron un futuro sin romper el vínculo con sus islas de origen.

La huella de Venezuela en la capital tinerfeña

Santa Cruz de Tenerife mantiene una relación especialmente estrecha con Venezuela. El Ayuntamiento destaca que la ciudad ha sido y continúa siendo un punto de encuentro entre Canarias y el país sudamericano. Muchas familias santacruceras conservan vínculos directos con Venezuela, mientras que miles de ciudadanos venezolanos han elegido Canarias y la capital tinerfeña para iniciar o consolidar sus proyectos de vida.

La declaración institucional recuerda que la comunidad venezolana forma parte de la realidad social, económica y cultural de Santa Cruz. Sus integrantes son vecinos, trabajadores, empresarios, profesionales, estudiantes y amigos que participan cada día en la vida de la ciudad.

Por ese motivo, el Ayuntamiento sostiene que el dolor que hoy siente Venezuela también se vive en muchos hogares de Santa Cruz. Numerosos vecinos atraviesan estas horas con preocupación, intentando contactar con familiares y amigos o pendientes de la evolución de la situación en las zonas afectadas por el seísmo.

Un mensaje para la comunidad venezolana en Santa Cruz

El texto aprobado por la Corporación municipal incluye un mensaje directo a la comunidad venezolana residente en la capital tinerfeña. El Ayuntamiento quiere trasladarles que no están solos y que la ciudad comparte su inquietud, su tristeza y también su esperanza.

Santa Cruz expresa así su cercanía a quienes viven con angustia las consecuencias del terremoto desde la distancia. En una ciudad con una importante presencia venezolana, la emergencia se sigue con especial sensibilidad por los lazos personales y familiares que unen a muchos vecinos con el país.

La declaración insiste en que la distancia geográfica nunca ha sido un obstáculo para la solidaridad entre Canarias y Venezuela. A lo largo de la historia, ambos pueblos han mantenido una relación marcada por la emigración, el retorno, la acogida y los afectos familiares.

Reconocimiento a los equipos de emergencia

Además de las condolencias y el apoyo a las familias afectadas, el Ayuntamiento de Santa Cruz dedica parte de la declaración a reconocer el trabajo de quienes atienden la emergencia sobre el terreno.

La Corporación municipal agradece la labor de los equipos de emergencia, el personal sanitario, los cuerpos de seguridad, los voluntarios y las autoridades que trabajan para asistir a la población y avanzar en la recuperación de la normalidad en las zonas golpeadas por el terremoto.

El Consistorio también traslada un mensaje de esperanza y fraternidad al pueblo venezolano, con la confianza en que su fortaleza, unidad y capacidad de superación permitan afrontar este momento difícil.

“Santa Cruz de Tenerife está hoy, y estará siempre, al lado de Venezuela”, concluye la declaración institucional.