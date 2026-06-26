El rastro de los domingos cuesta casi medio millón al año a Santa Cruz de Tenerife
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife solicitará a los puestos del rastro de los domingos información sobre sus ingresos y ventas
Montar el rastro los domingos en la avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife le cuesta al Ayuntamiento 463.000 euros al año. Así lo indicó este viernes, 26 de julio, el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, en el pleno, a raíz de la pregunta formulada por el PSOE, que denunció que el traslado del mercadillo a esta nueva ubicación está provocando pérdidas de venta y problemas por la falta de sombra.
Tarife explicó que el Consistorio tenía motivos suficientes para ordenar el traslado del rastro. "No fue una decisión a la ligera. Además, montarlo en dicha ubicación cuesta al año a las arcas municipales casi medio millón de euros, en limpieza, seguridad y gestión, entre otros gastos. Se optó por su traslado porque un contundente informe de Seguridad así lo estableció, pues donde se ubicaba era imposible controlar esta actividad", apuntó el concejal del PP.
Comentó que Servicios Públicos, al igual que el PSOE, quiere saber si este cambio de localización está provocando pérdidas a los vendedores, por lo que anunció la puesta en marcha de una campaña para que cada uno de los puestos informe sobre sus ingresos y ventas. Por otro lado, aseguró que se sigue trabajando en los proyectos para dotar de sombra tanto a los puestos como a esa parte de la avenida marítima, "lo que nos permitirá aprovecharla para otras actividades el resto de la semana".
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