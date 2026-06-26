El monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife se queda, de momento, donde está: el pleno rechaza su retirada inmediata

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechazó este viernes, 26 de junio, la retirada "inmediata" del Monumento a la Victoria, situado en la avenida de Anaga y conocido popularmente como Monumento a Franco. El equipo de gobierno, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, y el grupo municipal de Vox votaron en contra de la moción presentada por el Partido Socialista, que se quedó solo defendiendo la eliminación de manera urgente de la escultura de Juan de Ávalos, a raíz de que el Gobierno de Canarias haya descartado su protección como Bien de Interés Cultural (BIC).

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, indicó que, independientemente de la ideología y opinión de cada concejal, el Ayuntamiento de Santa Cruz cumplirá las leyes de Memoria Histórica, tanto la estatal como la canaria. Por ello, añadió, el Consistorio chicharrero, propietario del monumento, "no puede ahora mismo retirar dicha escultura, porque ésta no está certificada como vestigio franquista, ya que aún no se ha aprobado el catálogo regional de símbolos de exaltación a la dictadura". "El PSOE cuando estuvo gobernando tampoco lo hizo, porque sabe que no se puede", comentó por su parte el portavoz de CC, José Alberto Díaz-Estébanez.

La portavoz del PSOE, Patricia Hernández, acusó al equipo de Gobierno de ofrecer "excusas peregrinas" y aseguró que el monumento a Franco sí se puede eliminar, "al igual que se han retirado otras esculturas de la calle, sin que hubiese sido necesario ninguna normativa ni trámite". En este sentido, la exalcaldesa de Santa Cruz anunció que el Gobierno central ha incoado un expediente para certificar esta escultura como símbolo franquista, "para así obligar a la administración local a eliminarlo".

Asimismo, el Gobierno de Canarias ha manifestado que el catálogo regional de vestigios franquistas, que incluye el Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, estará aprobado y publicado antes de que termine el año, según las previsiones. En la actualidad, el Ejecutivo está procediendo a la revisión del documento.

Por su parte, tanto el Partido Popular, a través de la edil Zaida González, como Vox, a través del concejal Luis Sosa Tolosa del Valle, defendieron los valores artísticos y patrimoniales de este obra de Ávalos. Además, Vox manifestó su más profundo rechazo a que el citado monumento sea retirado y aseguró que no incumple la Ley de Memoria Histórica.