Vela y piragüismo en Las Teresitas: Santa Cruz de Tenerife abre su playa a los deportes náuticos

Santa Cruz de Tenerife abre la playa de Las Teresitas a los deportes náuticos. El Ayuntamiento amplía el espacio deportivo habilitado en la parte final de la playa chicharrera, en el entorno del acceso número 10, para facilitar la práctica de nuevas disciplinas, como la vela y el piragüismo.

La Dirección General de Costas ha sometido a información pública, durante un plazo de 20 días, la solicitud del Consistorio de Santa Cruz para modificar la autorización vigente de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. En concreto, el Ayuntamiento, a través del área de Deportes, que dirige la edil Alicia Cebrián, del PP, ha pedido permiso a Costas para instalar siete contendores en Las Teresitas destinados al almacenaje de material deportivo, como "embarcaciones ligeras".

El expediente está disponible en la página web de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, así como en las oficinas de dicha Consejería, en el número 35 de la avenida de Anaga, en el Edificio de Usos Múltiples I, solicitando cita previa. Los interesados podrán formular las alegaciones que consideren oportunas.

Según explica la concejala, estos contenedores permitirán, por un lado, reforzar las actividades deportivas que ya se realizan en la playa chicharrera, como vóley y tenis, para las que se dispone de canchas en la arena, y waterpolo, para lo que se cuenta con un campo flotante en el agua. Por otro lado, facilitarán la práctica de nuevas disciplinas, en concreto, de deportes náuticos como la vela y el piragüismo, y supondrán un apoyo para las labores de socorrismo en Las Teresitas, indica Cebrián. La previsión es que la ampliación del espacio deportivo de Las Teresitas se convierta en una realidad antes de finalizar el año.

"A pesar de que el municipio chicharrero está prácticamente rodeado de mar, la falta de espacios destinados a la práctica de actividades náuticas es enorme y el poco que existe no está al alcance de gran parte de la ciudadanía. Por ello, el Ayuntamiento considera que la playa de Las Teresitas puede ofrecer un espacio que propicie el disfrute de una zona de uso deportivo y de convivencia activa de la población", se señala en la solicitud realizada a Costas.

En ésta se apunta que la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife lleva años demandando al Consistorio capitalino que se ponga a disposición del municipio, de forma libre y gratuita, espacios, áreas, locales que estén situados en la propia playa para la práctica deportiva. La creación de un espacio deportivo en Las Teresitas se inició en 2022, con la instalación de postes y redes en la arena para tenis playa y vóley-playa, en la zona más próxima a la escollera. La concejala explica que en estos años se ha afianzado la necesidad y se han evidenciado ciertas carencias para aumentar y mejorar el servicio, "principalmente locales o espacios cerrados específicos para el depósito del material deportivo vinculado al desarrollo de diferentes actividades, como la práctica deportiva acuática".

Esta modificación de la autorización de Costas con la que ya cuenta el Ayuntamiento desde hace cuatro años para el espacio deportivo de Las Teresitas tiene como objetivos, según explica Cebrián, el uso público, libre y gratuito con carácter general del mismo; la promoción de actividades formativas, lúdicas, deportivas y orientadas a la salud integral de la población, mediante el desarrollo de programa de actividades periódico; y el refuerzo para la celebración de actos puntuales, "todo ello relacionado con el aire libre vinculado a la playa, considerando por tanto parcialmente la arena y un área acuática como espacio complementario o de uso deportivo".

Para la mejora y ampliación de este espacio deportivo, insiste la edil, es necesario disponer de una zona de almacenaje formada por siete "contenedores marítimos". Éstos estarán dispuestos transversalmente a la vía de tránsito de vehículos, en la parte final de la playa, a la altura de la caseta de socorrismo, de la que se encarga actualmente Cruz Roja. La medida de los contenedores será de unos siete metros de largo, 2,50 de ancho y 2,60 de alto. Asimismo, el Ayuntamiento ha pedido permiso para delimitar, puntualmente, una zona de uso logístico anexa a los contenedores para la gestión de materiales y elementos destinados al desarrollo de actos deportivos con embarcaciones ligeras.

¿Qué se guardará en los contenedores?

Cara uno de estos depósitos será destinado al almacenaje de elementos y materiales específicos o complementarios al desarrollo de actividades físico-deportivas, ya sean de ámbito federativo-competitivo o de ámbito social-salud ciudadana. Entre otros elementos se incluirán churros, pullboys y flotadores para la enseñanza de la natación y el ocio ciudadano dirigido a personas mayores; pelotas, flotadores, churros y tablas para los campus de verano y actividades infantiles; palas, pelotas, redes y complementos para tenis playa o pala playa; cintas de señalización, pelotas, redes y complementos para vóley playa; embarcaciones ligeras, aparejos y chalecos salvavidas para la modalidad de vela; embarcaciones ligeras y remos para la modalidad de piragüismo, y tablas y palas, entre otros elementos, para el entrenamiento en la modalidad de salvamento y socorrismo.

Para el tránsito de los materiales almacenados a la zona de playa se utilizará el acceso 10, "siendo éste el más cercano y el que menos interferencias produce con el uso habitual de la zona de arena y de baño. "Este acceso se considera suficiente y adecuado para el tránsito de los materiales y elementos necesarios para las actividades propuestas".

Con esta iniciativa, resalta Alicia Cebrián, se dará respuesta por fin a un "déficit evidente" de espacios adecuados para la práctica de deportes en el mar. "En los últimos años, la playa de Las Teresitas se ha consolidado como el principal punto de encuentro para la actividad física al aire libre y para las actividades relacionadas con el litoral. Por ello, es necesario seguir mejorando sus condiciones. Con la instalación de estos contenedores, mejoramos y reforzamos la actividad deportiva en Las Teresitas, así como la seguridad", comenta la concejala. Ésta aprovecha para anunciar que el Ayuntamiento también planea dotar a Las Teresitas de una zona de calistenia.

Ésta destaca que este proyecto cuenta con el apoyo de la Federación Canaria de Salvamento y Socorrismo, de la Federación Canaria de Piragüismo y de la Federación Insular de Vela de Tenerife. Por ejemplo, esta última manifiesta que la sociedad de Santa Cruz de Tenerife demanda una salida "pública" al mar para la práctica de deportes náuticos, "gestionada de forma responsable y en armonía con el entorno natural". "La playa de Las Teresitas reúne condiciones excepcionalmente favorables para el desarrollo de la vela ligera y otras modalidades náuticas", señala la Federación de Vela, que celebra que se establezca una salida al mar permanente y regulada para este deporte en la zona de baño chicharrera.