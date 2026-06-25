Santa Cruz de Tenerife se pone seria con los coches abandonados en la calle: el Ayuntamiento activa un "dispositivo intensivo" para retirarlos

Santa Cruz de Tenerife se pone seria con los coches abandonados en la calle, sobre todo con los que están ocupando plazas de aparcamiento. Las denuncias vecinales y de los grupos políticos de la oposición han llevado al Ayuntamiento chicharrero a poner en marcha un "dispositivo intensivo" para intentar retirar el máximo número de vehículos posible. En estos dos últimos días, y según informa el Consistorio, la Policía Local, con la colaboración del servicio de grúas municipal, ya se ha llevado una quincena de coches al depósito. La Corporación local, a través del área de Seguridad, advierte de que se ha intensificado la revisión de los expedientes abiertos, más de 300 en los primeros tres meses del año, para continuar retirando vehículos de las vías del municipio. Asimismo, se solicita la colaboración ciudadana para poner solución a esta problemática.

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, aclara que los expedientes administrativos de los 15 vehículos que se han retirado en estos dos días se encontraban en la última fase de tramitación. "Hemos quitado de las vías públicas muchos coches cuya situación se ha venido alargando en el tiempo por los complejos procedimientos administrativos y legales que deben cumplirse para poder proceder a la retirada La colaboración de la ciudadanía también ha sido fundamental en estas labores que permiten mejorar el entorno urbano y liberar espacios en las calles del municipio", manifiesta el regidor.

Bermúdez señala que cuidar Santa Cruz también significa mantener las calles y los barrios en las mejores condiciones posibles, "actuando sobre aquellos elementos que generan problemas de convivencia, ocupan espacio público de manera indebida o afectan a la imagen y calidad de nuestro entorno urbano". Añade que la retirada de vehículos abandonados es una actuación que contribuye a mejorar la seguridad, recuperar espacio para los vecinos y "reforzar el cuidado diario que requiere una ciudad como Santa Cruz".

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, la nacionalista Gladis de León, subraya que el trabajo que realiza la Policía Local en esta materia es constante y requiere una importante labor administrativa y de inspección previa para garantizar todas las garantías legales. Comenta que la mayoría de los vehículos que han sido retirado en estos dos últimos días se encuentran en estado ruinoso y no podían desplazarse por sus propios medios, lo que ha posibilitado que fueran retirados por la grúa.

Según lo asegura la edil, la Policía Local capitalina ya lleva unos meses reforzando la información y concienciación entre los propietarios de muchos de los vehículos abandonados y que mantienen un expediente abierto en la administración municipal para que los retiren de las vías públicas o, en muchos casos, realicen su cesión para poder ser llevados a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) y ser destruidos y descontaminados.

En el primer semestre de 2026 se han iniciado un total de 304 expedientes administrativos para la declaración de vehículos abandonados en el municipio. "Debido a la acción informativa y de gestión de la Policía capitalina en este periodo se había logrado retirar de las calles de Santa Cruz de Tenerife 13 vehículos abandonados, un procedimiento que se agiliza cuando los titulares de dichos vehículos deciden ceder el coche para su posterior destrucción. Esto evita posibles consecuencias a los titulares de los vehículos, así como la eliminación inmediata de un residuo sólido, en condiciones de seguridad, y la liberación de espacios en las vías urbanas", apunta De León.

En la actualidad, la tramitación de este tipo de expedientes se rige por el Real Decreto 06/2015, de 30 de octubre, que aprobó el texto refundido de la ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y que especifica qué se considera, legalmente, como un vehículo abandonado. Esta norma protege las garantías para los propietarios de vehículos que pudieran parecer que están en situación de abandono. Establece que la retirada debe cumplir con un estricto procedimiento, plazos de notificación, de presentación de alegaciones, y que no varíen las condiciones y estado del vehículo durante dicha tramitación.

Los agentes destinados en el Grupo de Vehículos Abandonados (GRUVA) de la Policía Local son los encargados de la tramitación y comprobaciones de la situación de estos vehículos. También es importante recordar el papel que juega la ciudadanía en estas cuestiones, ya que su información es fundamental en estos casos, insiste la concejala. "De cualquier manera, hay que aclarar que, una vez se inspeccionan dichos casos, no siempre se puede declarar que un vehículo está abandonado, independientemente del tiempo que pueda llevar estacionado, en situación de suciedad o carencia de documentación necesaria para circular, por ejemplo, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) o el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA)", matiza

Condiciones para retirar un vehículo abandonado

En aplicación de la norma estatal, solo se puede declarar que un vehículo está abandonado si permanece estacionado durante más de un mes en el mismo lugar y sin que en algún momento haya sido utilizado. "Por esta causa hay muchos expedientes iniciados por el GRUVA que se corresponden a un mismo vehículo, generándose duplicidades administrativas y la extensión de los plazos para su retirada definitiva", indica el Ayuntamiento.

También debe cumplirse otros requisitos para tratar de retirar de las calles un vehículo abandonado, siendo determinante que dicho coche presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento. En ese devenir administrativo se realizan otras gestiones enmarcadas en la ordenanza municipal específica ya que, después de un período superior a diez días, la Policía Local procede a proponer una sanción al titular mientras que se hace un seguimiento de la situación del vehículo.

Desde el Consistorio se asegura que el citado "dispositivo intensivo" para retirar los coches abandonados de las calles de la capital seguirá en marcha, "para así recuperar plazas de aparcamientos y mejorar la imagen de los barrios". Se continuará con la revisión de los expedientes y recorriendo la ciudad. En el caso de que los expedientes hayan concluido, se procederá a la destrucción de los vehículos.