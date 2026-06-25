Santa Cruz inicia las obras 'exprés' para mejorar los barrios en las calles Nijota y Campoamor

El plan Impulso Urbano, con el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pretende ejecutar unas cien obras "rápidas" al año para mejorar calles y espacios públicos, ya ha arrancado con la intervención en dos vías del Distrito Centro-Ifara. En concreto, se trata de las calles Juan Pérez Delgado 'Nijota' y Campoamor, en las que se están realizando trabajos de mejora del firme.

Son las primeras actuaciones incluidas en el citado plan, que movilizará más de 22 millones de euros hasta 2027 y más de 127 millones hasta 2030, según lo destaca el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez. La actuación en estas dos calles cuenta con una inversión de 210.000 euros y un plazo de ejecución estimado de dos semanas. Los trabajos permitirán mejorar las condiciones del firme y reforzar la seguridad y comodidad de vecinos y usuarios, "dentro de la estrategia municipal de renovación de infraestructuras urbanas en todos los barrios del municipio", agrega el regidor.

Recuerda que Impulso Urbano será el mayor plan de transformación urbana de la historia de Santa Cruz de Tenerife, que se acometerá, indica, "a través de un procedimiento pionero para adjudicar obras de manera mucho más ágil y rápida". "Ningún otro municipio en Canarias cuenta con esta herramienta, un acuerdo marco, con el que se pueden llevar a cabo actuaciones en los barrios del municipio sin tener que esperar por los largos procedimientos de licitación y tramitación burocrática", explica.