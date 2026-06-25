Programa oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027: agrupaciones abren los concursos y rondallas cantan antes de la Cabalgata

La organización del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado e informado a los grupos del calendario de la próxima edición, que se dedicará a la Roma Eterna, el Imperio del Carnaval, marcado por cuatro grandes novedades: el inicio se retrasa dos semanas y rompe con el calendario religioso; se condensan todos los actos en cinco semanas, sin tregua entre la gala inaugural y el primer certamen; las agrupaciones musicales pasan a ser el primer concurso que se celebre; y el certamen de rondallas se adelanta a la fiesta en la calle para mantener el Auditorio de Tenerife como su escenario.

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, dio cuenta del programa oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife a las murgas infantiles y adultas, así como a los grupos coreográficos, en la primera de las dos sesiones de reuniones maratonianas. Este jueves les toca el turno a comparsas, rondallas y agrupaciones musicales.

Entre los anuncios realizados a los grupos que protagonizarán los concursos de la próxima edición, Caraballero informó de que del 3 al 20 de julio se abrirá el plazo de inscripción para cuantas murgas adultas e infantiles, comparsas, rondallas, agrupaciones musicales, grupos coreográficos y formaciones de la Canción de la Risa quieran participar en el Carnaval de la Roma Eterna.

También se mostró confiado en que, si se cumplen los plazos y aprovechando que ya está normalizada la conversión del extinto Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas en la Entidad Pública Empresarial Fiestas de Santa Cruz, se proceda al primer pago de la contratación a los grupos en la segunda quincena de septiembre, con el añadido de que se anuncia, por cuarto año consecutivo, un incremento de redondeo. Sirva como ejemplo el caso de una murga adulta que ahora cobra 9.400 euros y pasaría, si cuadran los números de la organización, a 10.000 euros.

Así será el programa oficial del Carnaval 2027

El viernes 22 de enero comenzará el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que conmemorará los cuarenta años del Carnaval moderno, protagonizado especialmente por los multitudinarios bailes en la calle; no en balde fue entonces cuando se batió el récord Guinness de más de 250.000 personas disfrutando de las orquestas en la plaza de España y sus aledaños.

Ese viernes 22 Enrique Camacho volverá a subirse a la torre de control tres años después en su condición de director artístico, mientras que los concursos estarán en manos de Yeray Piñero, como ya ocurrió en la pasada edición.

En 2027 la organización, aunque retrasa dos semanas el calendario respecto a la programación religiosa, condensa en cinco semanas toda la programación. Esto significa que la gala inaugural será el viernes 22, con la presentación del Carnaval y el sorteo del orden de desfile de las aspirantes adultas, infantiles y de mayores, y al día siguiente ya se celebrará el primero de los concursos.

Por primera vez desde que se implantó el nuevo modelo de programa del Carnaval, las agrupaciones musicales no solo serán las primeras en abrir los concursos, sino que, además, su certamen se desarrollará el sábado 23 de enero, con lo que el concejal de Fiestas cumple el compromiso adquirido el pasado año, cuando les cambió el día de concurso, no sin protestas del colectivo. De cara a 2027, las agrupaciones abrirán el calendario, será en sábado y con entrada gratuita.

En esta modalidad, considerada la cenicienta de los concursos, se vivirá una paradoja el próximo año. Es la que menos público convoca y, sin embargo, registra dos nuevas altas: Sabor a Diablo, constituida en el seno de Diablos Locos, y Mamerecumbé, que tiene su cuartel general en la Casa del Miedo, con siete grupos carnavaleros de distintas modalidades entre murgas, rondalla, grupo de la Canción de la Risa y ahora agrupación musical.

El reto para Fiestas es que, con el auge de nuevas formaciones, se supera la barrera del cupo máximo de agrupaciones. Aun así, resta por conocer la decisión de Siboney, si regresa a concurso, o si Salsabor llega a buen puerto. En el mejor de los casos habría once, una más de las diez que regulan las bases.

Murgas, rondallas y comparsas

Los concursos del Carnaval continuarán el viernes 29 y sábado 30 de enero con las murgas infantiles. Aunque durante la reunión se preguntó si Distraídos causaría baja, no se confirmó su ausencia. Tampoco se da por hecho el regreso de Rebeldes, anunciado en redes sociales, pero que deberá materializarse durante el periodo de inscripción.

La reunión del concejal de Fiestas con la cantera fue un auténtico paseo por las nubes. Los colectivos se mostraron satisfechos por celebrar el concurso en dos días, en lugar de tres; abrir la Cabalgata Anunciadora y mantener la entrada gratuita, como ya es tradición desde hace dos ediciones.

Entre las novedades destaca el fichaje de Lolo Tavío como director musical de Bambas, en el segundo año del retorno de la formación decana fundada en El Cardonal, a la espera de conocer los movimientos de Paco Cortés.

Al día siguiente de las murgas infantiles, el domingo 31 de enero, llegará el tradicional certamen de rondallas, que mantiene su fecha pese al retraso de dos semanas del Carnaval para conservar el Auditorio de Tenerife, reservado desde antes de concluir la pasada edición. Cambiar la fecha supondría perder su escenario natural.

Rosana pone el broche de oro al tema de la ´Super bowl´ de Trapaseros en la final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. / Andrés Gutiérrez

La celebración del genuino certamen el 31 de enero permitirá además que las rondallas participen en la Cabalgata Anunciadora e, incluso, disfruten del Sábado de Carnaval, una posibilidad exclusiva de esta modalidad.

Ya del lunes 1 al jueves 4 de febrero se celebrarán las cuatro fases previas del esperado concurso de murgas adultas, que mantiene el cupo cerrado en 24.

Junto a las 21 participantes del pasado año, con la fusión de Avispados, que concursó entonces, y la histórica Ni Pico-Ni Corto, que regresa, hay tres plazas para al menos cuatro candidatas: los retornados Desbocados y Trabachones, y las noveles Mamelonas e Indomables. En total serían 25, por lo que alguna podría quedarse fuera si no se produce alguna baja. Además, se recupera el pase de oro para la ganadora del concurso de murgas del Norte de 2026, Los Trinkosos, que tendría garantizada su presencia aunque se complete el cupo de 24. En ese supuesto competirían veinticuatro más la vencedora del Norte. La final se mantiene con ocho murgas el sábado 6 de febrero.

Las murgas adultas repetirán así el modelo implantado la pasada edición: cuatro fases y una final en sábado.

El resto del calendario mantiene la elección de la reina infantil el domingo 7 de febrero; la gala de mayores, el miércoles 10; el concurso de la Canción de la Risa, el viernes 12; el certamen de comparsas, el sábado; el concurso de disfraces, el 14 de febrero; la gala de la Reina del Carnaval, el 17; la Cabalgata Anunciadora, el 19; el Ritmo y Armonía, el 20; el primer Carnaval de Día, el 21; Dragnaval, el 22; el Coso, el 23; el Entierro de la Sardina, el 24; la Sardina de la Inclusión, el 25; el Coso Infantil, el 26; el segundo Carnaval de Día, el 27; y el Domingo de Piñata, el 28 de febrero, cuando comenzará la cuenta atrás para una nueva edición, que llegará marcada, o no, por el resultado de las elecciones municipales de mayo de 2027.