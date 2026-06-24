Santa Cruz de Tenerife: más de 800 viviendas se modernizan con 20 millones de fondos europeos

Más de ochocientas familias de Santa Cruz de Tenerife han visto o están en plenas obras para lograr la transformación de sus edificios gracias a una de las mayores inversiones públicas en rehabilitación residencial desarrolladas en el municipio durante las últimas décadas, según datos municipales. El Ayuntamiento, desde Viviendas Municipales, está inmersa en la mejora y eficiencia energética en 803 viviendas de Añaza y Los Gladiolos con financiación procedente de los fondos europeos Next Generation.

La actuación, enmarcada en el programa Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP), moviliza una inversión superior a los 20 millones de euros y persigue un doble objetivo: mejorar la calidad de vida de los residentes y avanzar hacia un modelo de vivienda más sostenible y accesible.

Las intervenciones se distribuyen entre 521 viviendas de Añaza y otras 282 de Los Gladiolos. En todos los casos las obras se encuentran ya en ejecución, aunque con calendarios distintos. Algunas promociones se están rematando y quedarán finalizadas este mismo verano, mientras que otras prolongarán los trabajos hasta finales de año o comienzos de 2027.

Más de 20 millones para transformar barrios

La actuación más importante corresponde a Añaza, donde se ha intervenido en 381 viviendas distribuidas en cuatro conjuntos residenciales. En concreto, se interviene en las manzanas C-10, con 92 viviendas; C-13, con 97; C-14, con otras 92; e I-19, con 100 inmuebles. El presupuesto destinado a estas actuaciones supera los diez millones de euros.

La rehabilitación reducirá hasta un 60% el consumo energético de los edificios y mejora la accesibilidad

A este proyecto se suma una segunda intervención también en Añaza que afecta a 140 viviendas repartidas entre las parcelas I-21-1 e I-21-2. En este caso la inversión supera los tres millones de euros y las obras se centran igualmente en la mejora integral de los edificios.

La tercera gran actuación se desarrolla en Los Gladiolos, donde se rehabilitan 282 viviendas distribuidas en diferentes bloques del barrio. La inversión supera los siete millones de euros y permitirá renovar edificios que presentan importantes necesidades de modernización tanto en accesibilidad como en eficiencia energética.

Ascensores y energía renovable

Más allá de la renovación exterior de los inmuebles, las actuaciones incorporan mejoras que tendrán un impacto directo en la vida cotidiana de los residentes. Entre ellas destaca la instalación de ascensores en edificios que carecen de ellos y la sustitución de los existentes cuando han quedado obsoletos, una demanda histórica en muchos conjuntos residenciales construidos hace varias décadas.

Asimismo, los proyectos contemplan actuaciones de impermeabilización, aislamiento de cubiertas, renovación de pavimentos, sustitución de baterías de contadores de agua e incorporación de sistemas de producción energética basados en fuentes renovables. En este sentido, se instalarán paneles fotovoltaicos destinados a la producción de agua caliente sanitaria, una medida que permitirá reducir significativamente el consumo energético de las comunidades.

Hasta un 60% menos de consumo energético

Los cálculos técnicos apuntan a una disminución de hasta el 60% del consumo de energía primaria no renovable, lo que se traducirá en un importante ahorro económico para las familias y en una reducción de las emisiones contaminantes asociadas a los edificios.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que la ciudad logró captar financiación europea para desarrollar unos proyectos que, de otro modo, resultarían difíciles de afrontar. La concejala de Viviendas Municipales, Belén Mesa, subrayó que el hecho de tener todas las obras iniciadas permite afrontar con optimismo el cumplimiento de los calendarios previstos. La edil destacó además la importancia de unas actuaciones que no solo mejoran los edificios desde el punto de vista constructivo, sino que también elevan la calidad de vida de cientos de familias.