Una unidad móvil recorrerá Santa Cruz de Tenerife para atender a personas sin hogar: tratará adicciones y los derivará al SCS

Sobre el papel, el sistema sanitario es público y universal, por lo que todo el mundo tiene derecho a hacer uso del mismo. La realidad, sin embargo, es que no todos los ciudadanos pueden acceder a sus servicios. La falta de documentación, el estigma, las malas experiencias o los problemas mentales son solo algunas de las barreras invisibles que enfrentan las personas sin hogar cada vez que quieren -o, más bien, necesitan- ir al médico.

El Servicio Canario de Salud (SCS) se ha aliado con la oenegé Médicos del Mundo y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para crear una red que no espera que la persona llegue, sino que sale a su encuentro. En concreto, gracias a una iniciativa piloto, empezarán por atender adicciones y lo harán a través de una unidad móvil que, en una primera fase del proyecto, se desplazará por la capital chicharrera. La idea es que en un futuro no muy lejano este recurso, que también funciona ya en Las Palmas de Gran Canaria, recorra todo el Archipiélago.

Médicos del Mundo será un puente que conectará administraciones y departamentos. En la presentación del proyecto, celebrada este miércoles, la presidenta de esta entidad social en Canarias, Beatriz Rodríguez, señaló que los servicios sociales, en muchas ocasiones, no están coordinados con el sistema sanitario. "Incluso dentro del propio SCS hay momentos en los que falta comunicación entre sus dos grandes áreas, la Atención Primaria y la Hospitalaria", destacó. Esta iniciativa, por tanto, no solo intentará acercar a este colectivo, especialmente vulnerable, para ofrecerles una primera asistencia, sino que también habrá un protocolo de derivación que intentará integrarles en el sistema público.

Las mujeres, las peor paradas

Rodríguez resaltó que, aunque la imagen más habitual en el imaginario colectivo sea la de un hombre de mediana edad que vive en la calle, hay muchas más personas en esta situación. "Sobre todo mujeres, que suelen ser las grandes olvidadas", apuntó. Ellas, histórica y culturalmente, han sido las más golpeadas por la pobrezay exclusión social. Sin embargo, la mayoría de recursos para personas sin hogar de las Islas están pensados para hombres.

Muchas de ellas no viven en la calle, sino que se ocultan o, más bien, se resguardan en pensiones, habitaciones compartidas o espacios ocultos como cuevas o barrancos. "En los recursos muchas veces sufren una revictimización porque incluso llegan a ser agredidas sexualmente", advirtió la presidenta. Todo esto hace que sea mucho más difícil prestarles ayuda. Para revertir esta situación, este nuevo servicio se ha diseñado con enfoque de género; en la unidad móvil también se atenderá la salud sexual y reproductiva de las mujeres en exclusión.

La situación es crítica en la capital

El foco también estará puesto en el tratamiento de adicciones, ya que se estima que un tercio de las personas sin hogar tiene problemas de salud mental y adicciones. Al respecto, la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Cruz, Charín González, detalló que era una realidad que habían detectado con mucha frecuencia en las calles de la capital chicharrera. "Era un servicio que llevábamos años pidiéndole a Sanidad, desde el municipio cada año destinamos unos cuatro millones a atender a este colectivo, pero creíamos que era necesario una mayor coordinación entre administraciones", añadió.