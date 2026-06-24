Santa Cruz de Tenerife encarga la urbanización de una de las últimas calles de tierra que quedan en el Suroeste

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha adjudicado la urbanización de Juan Marín Vives, una de las últimas calles de tierra que queda en el Distrito Suroeste, en concreto, en el barrio de Llano del Moro. El proyecto, incluido en el programa Suroeste Avanza, contempla nuevas redes de servicios, alumbrado, saneamiento y espacios peatonales accesibles.

En concreto, se encargará de la ejecución de las obras la empresa Tomás Gracia Construcciones, por un importe de 619.053 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Con este acuerdo de la Junta de Gobierno culmina el proceso administrativo iniciado para hacer realidad una actuación "largamente demandada" por los vecinos de la zona y por la comunidad educativa del colegio Matías Llabré Verd, según lo destaca el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC).

El regidor indica que esta actuación responde al compromiso adquirido por el Ayuntamiento para transformar una calle que, cada vez que se producían lluvias, registraba importantes dificultades de acceso debido a la ausencia de urbanización y servicios básicos.

Por su parte, el concejal de Obras e Infraestructuras y responsable del Distrito Suroeste, Javier Rivero (CC), señala que esta actuación permitirá convertir una de las últimas vías de tierra existentes en el distrito en un espacio urbano plenamente integrado y accesible. La intervención se desarrollará sobre una superficie aproximada de 1.750 metros cuadrados, correspondientes a una vía de unos 175 metros de longitud.