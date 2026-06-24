San Miguel Arcángel: retirar el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife sería una "pérdida irreparable"

La Asociación San Miguel Arcángel, que logró que la justicia protegiera de manera cautelar el Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, conocido como monumento a Franco, sentencia que éste no incumple la Ley de Memoria Histórica y que su retirada supondría una "pérdida irreparable" para el patrimonio de la Isla.

Esta entidad señala que la escultura de Juan de Ábalos situada en la avenida de Anaga de la capital chicharrera no contiene elementos de exaltación del régimen ni de sus dirigentes. Añade que tampoco incorpora inscripciones, escudos, lemas o rótulos de carácter propagandístico. Asimismo, aclara que las figuras representadas, "el ángel y el joven que sostiene la espada en forma de cruz", son completamente anónimas, sin identificación alguna con personas concretas o con dirigentes del régimen franquista.

Además, apunta la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, el conjunto escultórico fue concebido como un monumento a la paz y a la reconciliación. "Fue construido con motivo del vigésimo quinto aniversario del final de la Guerra Civil española y su mensaje simbólico gira en torno al fin del conflicto y al deseo de convivencia, no a la exaltación de un régimen político", comenta el presidente de esta entidad, Luis Sosa Tolosa del Valle.

Éste recuerda que la legislación establece que los elementos susceptibles de retirada son aquellos que supongan exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o del régimen, así como de sus dirigentes u organizaciones. En este sentido, Luis Sosa Tolosa del Valle manifiesta que el "Monumento a la Paz" no reúne ninguna de esas características y, por lo tanto, no incumple la Ley de Memoria Histórica. "Resulta preocupante que determinados titulares y declaraciones públicas presenten como una certeza jurídica lo que, en realidad, constituye una interpretación política que no encuentra respaldo en la realidad de lo que es el monumento", agrega.

Por otra parte, Luis Sosa Tolosa del Valle quiere dejar claro que el procedimiento sobre la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) no ha concluido, "puesto que a día de hoy a esta asociación, que es parte interesada como promotora del procedimiento, no se le ha notificado ninguna resolución". El pasado 11 de junio, el Consejo de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias rechazó la declaración como BIC del monumento a Franco, un expediente incoado por el Cabildo de Tenerife para cumplir la sentencia judicial que dio la razón a San Miguel Arcángel, la cual defiende la protección de la escultura.

La asociación asegura que seguirá presentando los recursos judiciales que sean necesarios para defender la permanencia de este monumento. Por lo tanto, y según comenta Tolosa del Valle, el procedimiento "no concluirá hasta que se resuelvan todos los recursos". Por ello, añade el presidente de esta entidad, el conjunto escultórico continúa con todas las medidas de protección como si se tratase de un BIC ya declarado, "aunque se diga lo contrario".

"La verdad histórica no se construye sobre consignas, sino sobre hechos y estos demuestran que el Monumento a la Paz no incumple la Ley de Memoria Democrática. Nuestra obligación es conservar el patrimonio de todos y cumplir la ley, pero no retorciéndola para que se adecue a intereses ideológicos que no se corresponden con la realidad", concluye Luis Sosa Tolosa del Valle.