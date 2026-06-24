BARRIO A BARRIO | Anaga
Un condicionante urbanístico frena la demolición de la Casa del Caminero de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife
Colectivos vecinales de Anaga proponen rehabilitar la Casa del Caminero ante la inviabilidad de un nuevo centro sociosanitario por trabas urbanísticas
La proyectada demolición de la Casa del Caminero para construir un centro sociosanitario en Anaga tropieza con un importante condicionante urbanístico: la parcela donde se ubica el inmueble, en la carretera de Taganana, está incluida dentro del Plan Parcial Privado del Valle de Las Huertas, un ámbito pendiente de desarrollo y vinculado a la correspondiente Junta de Compensación, además de diversos procedimientos judiciales asociados a la gestión del sector.
Según la cédula urbanística solicitada por el propio Cabildo de Tenerife, el suelo forma parte del ámbito de gestión de Las Teresitas, cuyo desarrollo continúa sujeto al convenio urbanístico suscrito en 2001 y a la ejecución de los trámites pendientes por iniciativa privada. La propia institución reconoce que cualquier actuación futura deberá ser compatible con la normativa vigente.
Rehabilitación frente a derribo
Los colectivos vecinales de Anaga sostienen que esta realidad hace inviable, al menos a corto plazo, levantar una nueva infraestructura sociosanitaria y defienden que la alternativa más factible pasa por rehabilitar la actual Casa del Caminero para destinarla a usos sociales y comunitarios. El Cabildo mantiene su voluntad de consensuar el futuro del inmueble con vecinos y entidades, aunque admite que cualquier proyecto quedará condicionado por el planeamiento urbanístico y la culminación de los procedimientos municipales pendientes.
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