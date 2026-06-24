¿Cómo obtener el permiso de taxista en Santa Cruz de Tenerife?: fechas, requisitos y prueba de aptitud

Santa Cruz de Tenerife busca nuevos taxistas. El Ayuntamiento chicharrero, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado la convocatoria de la prueba para incorporar nuevos profesionales al sector del taxi en la ciudad. Ésta tendrá lugar el próximo 30 de julio y con ella se podrá obtener el permiso de conducción de auto-taxi correspondiente al año 2026.

Los ciudadanos interesados dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes una vez que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife, lo que sucederá en los próximos días. Tendrán que hacerlo en el Registro Auxiliar, en el número 40 de la avenida Tres de Mayo, con el modelo disponible en las Oficinas de Atención al Ciudadano o en la web municipal (www.santacruzdetenerife.es).

Entre los requisitos que exige el Consistorio capitalino para participar en el proceso se encuentran estar en posesión del permiso de conducción de la clase B o equivalente, que podrá obtenerse hasta el día anterior al último del plazo para presentarse a la convocatoria; no padecer enfermedad infecto-contagiosa o limitación física incompatible con el ejercicio de la profesión; y cumplir con los requisitos de "honorabilidad" establecidos en la normativa vigente para el transporte de viajeros por carretera, es decir, no haber sido objeto de una condena penal por delito grave, ni haber sido declarado no apta para ejercer la profesión de transportista por carretera.

Además, se requiere no haber sido reincidente por infracción grave de la normativa relativa a las condiciones de remuneración y de trabajo de la profesión, ni de la actividad de transporte de mercancías o de viajeros por carretera, en especial, con respecto las normas relacionadas con los tiempos de conducción y de descanso de los conductores.

El Ayuntamiento aclara que las personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales podrán concurrir en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, "siempre que dichas circunstancias no resulten incompatibles con las funciones propias de la profesión".

¿En qué consistirá la prueba?

La prueba de aptitud consistirá en un cuestionario tipo test de un total de 40 preguntas con tres respuestas alternativas, de las cuales solo una será correcta. Los aspirantes dispondrán de 90 minutos para completar el examen, que versará, fundamentalmente, sobre la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Vehículos de Alquiler con Aparato Taxímetro (BOP nº 5 de 10 de enero de 2024).

Asimismo, se realizarán preguntas sobre los capítulos II y III del Título V de la Ley 13/2007 de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, conocimientos en relación con los artículos 80 a 87, ambos inclusive, y régimen sancionador (BOC nº 104, de 24/05/2007, BOE nº 143, de 15/06/2007, última actualización 10/11/2014); el Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi (B.O.C. Nº 157 de 10 de agosto de 2012); el callejero de la ciudad, edificios públicos, edificios singulares por razones culturales o históricas, sedes administrativas, hospitales, clínicas y direcciones de circulación en los barrios del municipio; y código de circulación.

Los aspirantes también tendrán que tener conocimientos de inglés básico, "como saludar, despedirse, preguntar direcciones y vocabulario relacionado con edificios públicos (Ayuntamiento, sede del Gobierno canario y hospitales)", y tendrán que demostrar su aptitud con respecto al Manual de Buenas Prácticas para la atención al cliente (Taxis), publicado por Anfitriones Turismo en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), destaca que esta convocatoria permite seguir garantizando la incorporación de nuevos profesionales al sector del taxi con todas las garantías de formación y cualificación necesarias para prestar un servicio de calidad a la ciudadanía. "El taxi constituye un elemento esencial dentro del sistema de movilidad de Santa Cruz y debemos asegurar que quienes desarrollan esta actividad cuenten con los conocimientos y competencias adecuados", añade.

Por su parte, la concejala delegada del área del Taxi, Gladis de León (CC), resalta que la aprobación de estas bases supone un paso importante para dar respuesta a las necesidades del sector y facilitar el acceso a nuevos profesionales mediante un procedimiento transparente, objetivo y accesible.