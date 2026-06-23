Santa Cruz de Tenerife vigila la calidad del agua: el Ayuntamiento adjudica el análisis de muestras y la respuesta ante incidencias
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adjudica a la empresa Cibus Sciencia el servicio de análisis y control de la calidad del agua de consumo en el municipio
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha adjudicado este lunes, 22 de junio, el contrato para la realización de los análisis y control de la calidad del agua del municipio. Se encargará de la prestación de este servicio hasta 2028 y por un importe de casi 100.000 euros la empresa Cibus Sciencia. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que con este contrato se garantiza la comprobación y el seguimiento del estado del agua de abastecimiento en la capital en los próximos años.
La empresa adjudicataria se encargará de la toma de muestras, los análisis de laboratorio y la elaboración de los informes necesarios para verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos por la legislación aplicable en materia de calidad del agua de consumo. Con respecto al control analítico del agua potable, en Santa Cruz se gestionan más de 18.000 análisis al año.
El regidor resalta la importancia de esta contratación para asegurar un servicio esencial para la ciudadanía. "La calidad del agua es un aspecto fundamental para la salud pública. Con esta adjudicación garantizamos que Santa Cruz continúe disponiendo de un sistema de control riguroso, eficaz y adaptado a los más altos estándares de calidad y seguridad".
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, explica que este contrato permitirá realizar todos los controles y análisis exigidos por la normativa vigente para garantizar la calidad del agua que llega a los hogares santacruceros. "Este servicio resulta imprescindible para supervisar de forma permanente la calidad del agua en todo el municipio y actuar con rapidez ante cualquier incidencia".
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