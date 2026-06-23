Nuevas guaguas para Santa Cruz de Tenerife: arranca el proceso de compra de 61 vehículos para renovar la flota

Santa Cruz de Tenerife inicia el proceso de compra de 61 nuevas guaguas para renovar la flota del servicio urbano de transporte, debido a la antigüedad de los vehículos que actualmente recorren las calles del municipio y a su obsolescencia técnica. Tras varios meses trabajando en los pliegos, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado ya la licitación que permitirá al área de Movilidad adquirir estas guaguas, aunque admite que los primeros vehículos tardarán en llegar a la capital entre un año y año y medio, "pues son los plazos que están dando las empresas que los suministran".

La compra de las 61 guaguas supondrá una inversión de 29,6 millones de euros, por lo que cada vehículo le costará al Consistorio chicharrero una media de casi medio millón de euros. "Movilidad ya ha dado luz verde a la licitación, por lo que ahora todo dependerá de lo que se tarde en adjudicar el contrato y de lo que tarde la empresa elegida en suministrar las guaguas. Sabemos que se están barajando plazos de más de un año, pero esto no es culpa del Ayuntamiento", explica la concejala responsable del área, Evelyn Alonso (CC).

En concreto, y según lo informa el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, la licitación de las 61 nuevas guaguas se divide en un total de ocho lotes diferenciados, que incluyen 40 guaguas híbridas, 17 eléctricas y cuatro diésel. La mayor partida corresponde a los vehículos híbridos, tipo urbano, de piso bajo y 12 metros de longitud, de los que se prevé adquirir un total de 27.

La oferta de guaguas híbridas contempla también seis tipo suburbanas de entrada baja, cuatro de ellas de 11 metros y dos de ellas de 12 metros. A estas se sumarán otras siete unidades híbridas tipo suburbanas articuladas de piso bajo de 18 metros. El contrato contempla la adquisición de 17 vehículos eléctricos tipo urbano de piso bajo, de los que 11 son de 12 metros de largo y seis de 9,5 metros.

El expediente de licitación incluye, además, una guagua interurbana estándar de 11 metros y tres microbuses estándar, todos ellos de motor diésel. Algunos de las nuevas guaguas que comprará Santa Cruz contarán con mamparas de seguridad para los conductores. El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, teniendo en cuenta los criterios de solvencia técnica o profesional, económica y financiera.

La adquisición de todas las guaguas se hará en un plazo de cuatro años. La previsión es que los primeros 19 vehículos lleguen entre mediados y finales de 2027. Algunos de las guaguas que se encuentran actualmente en circulación tienen más de 25 años de antigüedad y otros superan los 18. Por lo tanto, y según lo afirma el Consistorio, el deterioro de las guaguas de Titsa (empresa del Cabildo) que prestan el servicio urbano en la capital chicharrera no es sólo una cuestión estética, sino también de confort y seguridad.

El alcalde resalta que se trata de una operación sin precedentes en este ámbito, "pues supone una importante inversión económica que se destinará a la compra de unos vehículos que permitirán renovar la actual flota e incorporar guaguas más sostenibles y eficiente, para mejorar un servicio público que el municipio necesita".