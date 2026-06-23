Debate interno en el Círculo de Amistad: socios críticos reclaman transparencia económica a Sergio Núñez

Apenas dos semanas después de las elecciones que situaron a Sergio Núñez al frente del Círculo de Amistad XII de Enero, el debate interno en la histórica sociedad santacrucera continúa abierto. El colectivo Canario Lucha, integrado por socios críticos con la anterior dirección, ha remitido un escrito en el que rebate varias de las afirmaciones realizadas recientemente por el nuevo presidente y reclama una mayor transparencia sobre la situación económica de la entidad.

Entre los aspectos señalados, el grupo sostiene que la auditoría de las cuentas no responde a una decisión voluntaria de apertura y transparencia, sino a una obligación legal derivada tanto del volumen económico de la institución como de las subvenciones públicas recibidas. Asimismo, recuerda que las cuentas del último ejercicio no obtuvieron el respaldo de la masa social.

Los firmantes también discrepan de las cifras ofrecidas sobre el grado de ejecución de las obras aprobadas por la entidad. Según exponen, la documentación económica reflejaría que aún queda pendiente una parte importante de los trabajos inicialmente presupuestados, una realidad que consideran alejada de la imagen trasladada públicamente.

El escrito aborda la polémica surgida meses atrás en torno a la posible venta de unos terrenos en el Suroeste de Santa Cruz, recordando que la propuesta fue rechazada por los socios en una asamblea extraordinaria. Del mismo modo, expresan su preocupación por cualquier medida que pueda afectar a los derechos de los denominados socios predilectos.

Canario Lucha asegura que la ausencia de una candidatura alternativa en las recientes elecciones estuvo motivada por la falta de información económica suficiente para asumir una eventual gestión de la institución con las debidas garantías.

El nuevo presidente tiende la mano al diálogo

Por su parte, Sergio Núñez ha reiterado su disposición a aclarar cualquier cuestión que los socios consideren de interés y defiende que su equipo trabaja para reforzar la estabilidad institucional, culminar los proyectos pendientes y preservar el buen nombre de una de las entidades sociales más emblemáticas de Santa Cruz de Tenerife.