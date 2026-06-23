La Asociación de la Memoria Histórica exige no dilatar la retirada del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exige no dilatar la retirada del Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, conocido popularmente como monumento a Franco y situado en la avenida de Anaga. Para esta entidad "no es normal" que las autoridades elegidas democráticamente cuestionen retirar la citada escultura de Juan de Ávalos, pues, según indica, se trata de un homenaje al dictador en un espacio público. En este sentido, la presidenta de dicha asociación, Mercedes Pérez Schwartz, solicita a las administraciones públicas que den cumplimiento a las leyes de memoria histórica tras conocerse el informe desfavorable de la Comisión de Patrimonio Cultural de Canarias a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de este monumento.

La asociación considera ilógico que se siga dudando sobre si se debe o no retirar la escultura de Ábalos en Santa Cruz, a pesar de "chocar con una legalidad que en 2027 cumplirá veinte años". Considera que la decisión del Gobierno de Canarias de rechazar su declaración como BIC supone un "paso importante", que evitará una "anómala" protección patrimonial por vía judicial, "que sea utilizada como una vía para eludir la aplicación de la legislación memorialista vigente".

Manifiesta que el catálogo de símbolos franquistas existentes en el ámbito territorial de Canarias, elaborado en 2021 por un equipo técnico de la Universidad y "disponible en la web del Gobierno canario", deja claro que el monumento a Franco constituye un reconocimiento de la actuación durante el golpe de Estado, así como un recordatorio y exaltación de dichos hechos, y en particular, la participación en la vida pública en actividades de propaganda y apoyo al régimen franquista. "Por lo tanto, se debe contemplar su retirada, ya que constituye una exaltación, en este caso personal, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura».

Mercedes Pérez Schwartz insiste en que el monumento constituye un elemento de exaltación de la figura de Francisco Franco y de la dictadura franquista. "La propia documentación histórica de la época de su inauguración, en 1966, lo presentaba expresamente como un homenaje al dictador y a su salida desde Canarias para encabezar el golpe militar que desembocó en la Guerra Civil y la posterior dictadura".

La asociación asevera que la significación histórica y simbólica de esta escultura está perfectamente documentada. No se trata de una obra neutra ni descontextualizada, sino de un monumento concebido para glorificar al principal responsable de una dictadura que vulneró derechos fundamentales durante casi cuarenta años", apunta

Diversos estudios académicos y artísticos muestran que Juan de Ávalos recurrió de forma reiterada a la misma iconografía en otros monumentos vinculados a la propaganda franquista, reproduciendo modelos estéticos ya utilizados en el Valle de los Caídos, el Alcázar de Toledo o el denominado Ángel de la Victoria de Valdepeñas, explica la citada entidad. "Queda claro que la obra carece de los valores de excepcionalidad y carácter único que justifican una declaración como Bien de Interés Cultural".

La presidenta de la asociación considera que la conservación de este monumento en el espacio público supone una ofensa para las víctimas de la represión franquista y para sus familiares. "Miles de personas sufrieron persecución política, encarcelamiento, exilio, pérdida de derechos y, en numerosos casos, la muerte como consecuencia de la instauración de la dictadura. La democracia tiene la obligación de proteger la memoria de las víctimas, no los símbolos levantados para glorificar a quienes impulsaron y sostuvieron la represión".

En este sentido, Mercedes Pérez Schwartz aclara que ya existe un trabajo técnico y académico "riguroso" que identifica los incumplimientos de la ley. "No hacen falta más estudios ni más dilaciones. Lo que corresponde ahora es ejecutar las medidas previstas y garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación de memoria democrática", agrega.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife confía en que, tras el informe desfavorable a la declaración BIC, se acelere el proceso. "Tenemos confianza en que las administraciones actuarán con coherencia institucional y respeto por la legalidad, poniendo fin a una anomalía que se prolonga desde hace décadas".