Santa Cruz de Tenerife refuerza con más personal la concesión de ayudas sociales para las familias vulnerables. Así lo anuncia el Ayuntamiento chicharrero, que explica que a partir de este lunes, 22 de junio, y a través del área de Políticas Sociales, pondrá en marcha un dispositivo extraordinario de refuerzo destinado a agilizar la gestión de las Prestaciones Económicas Básicas de Asistencia Social (PEAS), «con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación y dar una respuesta más rápida a las necesidades de la ciudadanía».

Este dispositivo, que «permitirá incrementar la capacidad administrativa para la gestión de expedientes, contará, inicialmente, con vigencia hasta el 31 de julio, aunque su continuidad durante los meses de agosto y septiembre será evaluada en función de los resultados obtenidos y de las necesidades detectadas, según lo apunta el alcalde, José Manuel Bermúdez.

El operativo estará integrado por dos equipos específicos: uno formado por auxiliares administrativos encargados de la gestión administrativa de las prestaciones, y otro compuesto por personal administrativo y gestores administrativos que reforzarán las distintas fases de tramitación y fiscalización de los expedientes.

El servicio contempla la realización de servicios extraordinarios durante tres días semanales como máximo por persona, con jornadas de hasta tres horas diarias, tanto en modalidad presencial como de teletrabajo, explica el regidor.

El área de Políticas Sociales exigirá al personal la gestión de cuatro expedientes por hora y profesional

Para garantizar la eficacia del refuerzo, indica la edil de Políticas Sociales, Charín González, se han establecido indicadores de productividad orientados a incrementar la capacidad de tramitación y fiscalización, con una previsión mínima de gestión de cuatro expedientes por hora y profesional, y entre seis y ocho expedientes fiscalizados en el mismo periodo. Esta medida permitirá acelerar la resolución de solicitudes y optimizar la respuesta municipal a las necesidades sociales.

En 2025, el Consistorio gestionó más de 75.000 prestaciones básicas para familias con escasos recursos

Asimismo, se ha establecido un sistema de seguimiento y evaluación semanal, que «permitirá analizar los resultados obtenidos e introducir las mejoras necesarias para optimizar el funcionamiento del operativo». La puesta en marcha de este refuerzo coincide con el proceso de integración del área de Políticas Sociales en la estructura administrativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tras la desaparición del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) como organismo autónomo desde el 1 de enero de este año.

La edil recordó que solo en 2025 se gestionaron más de 75.000 ayudas destinadas a apoyar a las familias y personas en situación de vulnerabilidad en Santa Cruz. n