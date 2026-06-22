Santa Cruz de Tenerife homenajea a Juan Pérez Fumero, que da nombre al campo de fútbol de Las Delicias

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebró en la tarde de este lunes el acto de denominación del campo municipal de fútbol de Las Delicias como Campo Municipal de Fútbol Juan Pérez Fumero, un reconocimiento a la figura de quien fuera presidente de la Sociedad Deportiva San José durante casi cinco décadas y referente del fútbol base en Canarias.

La denominación de la instalación fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en reconocimiento a la trayectoria de Juan Pérez Fumero y a su contribución al desarrollo del deporte de cantera. El acuerdo institucional permitió culminar el expediente para que este espacio deportivo del distrito Ofra-Costa Sur lleve de forma permanente el nombre de una de las personas más vinculadas a la historia reciente del fútbol de base en el municipio.

El acto contó con la presencia del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez; la concejala de Deportes, Alicia Cebrián; el concejal del distrito Ofra-Costa Sur, Santiago Díaz Mejías; el concejal de Infraestructuras, Javier Rivero; la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné; la presidenta de la Sociedad Deportiva San José, Rosa Orán; familiares de Juan Pérez Fumero, representantes del ámbito deportivo y vecinos del municipio.

Un momento del acto en el Campo de Fútbol de Las Delicias. / E. D.

Durante su intervención, el alcalde destacó la importancia de reconocer a aquellas personas que, desde el trabajo constante y muchas veces silencioso, contribuyen al desarrollo social y deportivo de la ciudad. José Manuel Bermúdez señaló que “Juan Pérez Fumero representa los valores del esfuerzo, la dedicación y el compromiso con su comunidad. Su trabajo al frente de la Sociedad Deportiva San José trascendió el ámbito deportivo y dejó una huella imborrable en generaciones de jóvenes y familias de Santa Cruz”.

Mantener vivo un legado

El regidor añadió que “poner su nombre a esta instalación es una forma de agradecer una vida dedicada al deporte base y de mantener vivo un legado que forma parte de la historia de este barrio y de nuestro municipio”. Asimismo, recordó que “el acuerdo adoptado por unanimidad en el Pleno municipal refleja el amplio consenso existente en torno a la figura de Juan Pérez Fumero y el cariño que le profesan quienes compartieron con él su pasión por el deporte y su compromiso con el barrio y con la ciudad”.

Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, puso en valor la contribución de Juan Pérez Fumero al crecimiento del fútbol formativo en Canarias y su estrecha vinculación con el barrio de Las Delicias. “Hablamos de una persona que entendió el deporte como una herramienta de formación, convivencia e integración. Gracias a su dedicación y a su capacidad de trabajo, cientos de jóvenes encontraron en el fútbol un espacio para crecer tanto dentro como fuera del campo”, afirmó.

Cebrián destacó además que “este reconocimiento responde al cariño y al respeto que despertó entre quienes compartieron con él su pasión por el deporte y refleja el sentir de muchas personas que han querido que su nombre permanezca ligado para siempre a una instalación tan emblemática como este campo de fútbol”. La edil añadió que “su labor fue determinante para fortalecer el fútbol de barrio y consolidar una estructura deportiva que ha permitido formar a numerosas generaciones de deportistas en Santa Cruz”.

Una vida ligada al San José

Juan Pérez Fumero dedicó gran parte de su vida a la Sociedad Deportiva San José y desempeñó un papel destacado en la promoción y consolidación del fútbol base en Canarias. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con los jóvenes deportistas, la defensa de los valores del deporte y su implicación constante con el barrio de Las Delicias y con la comunidad deportiva del municipio.

Con esta nueva denominación, el Ayuntamiento perpetúa el recuerdo de una persona cuyo legado continúa presente en la historia del deporte santacrucero y reconoce una trayectoria marcada por la entrega, la responsabilidad y el servicio a los demás.