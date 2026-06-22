Santa Cruz de Tenerife ejecutará un centenar de obras "rápidas" al año para mejorar calles y espacios públicos

Santa Cruz de Tenerife se llenará de obras en las calles de sus barrios, en los cinco distritos. Así lo anuncia el Ayuntamiento chicharrero, que explica que se ha puesto en marcha el denominado programa Impulso Urbano, con el que prevé ejecutar una media de cien actuaciones "rápidas" al año, relacionadas con la mejora, rehabilitación y ampliación de espacios públicos y vías; la rehabilitación de firmes y asfaltado; nuevos aparcamientos disuasorios; y la mejora de redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales y alumbrado público. Algunas de estas obras "comenzarán en las próximas semanas", como el asfaltado de Benito Pérez Armas o el acondicionamiento de un estacionamiento en la avenida Príncipes de España.

El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destacó este lunes, 22 de junio, que se trata del mayor plan de transformación urbana de la historia de Santa Cruz de Tenerife, que se acometerá, indicó, "a través de un procedimiento pionero para adjudicar obras de manera mucho más rápida". Resaltó que ningún otro municipio en Canarias cuenta con esta herramienta, "con el que se pueden llevar a cabo actuaciones en los barrios sin tener que esperar por los largos procedimientos de licitación y burocracia".

En este sentido, el regidor aseguró que los plazos se reducirán a "menos de la mitad". Comentó que en algunos casos los procesos de licitación han superado los dos años, "algo que no ocurrirá con el plan Impulso Urbano, gracias a un acuerdo marco para ejecutar este tipo de proyectos en la ciudad". "Este acuerdo marco nos permite planificar actuaciones a medio plazo y disponer de financiación garantizada para seguir interviniendo allí donde más se necesita, agilizando los procedimientos administrativos y reduciendo significativamente los tiempos de respuesta".

Actuaciones previstas

El edil de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, del PP, informó de que el citado programa Impulso Urbano "para mejorar los barrios" se desarrollará hasta 2030, con una inversión de 127 millones de euros. La primera fase, que se extenderá hasta finales de 2027, contará con un presupuesto de 22 millones de euros. Entre las actuaciones previstas dentro de la programación de la primera fase destacan intervenciones en algunas de las principales arterias viarias de la ciudad, como la avenida Benito Pérez Armas, la avenida de San Sebastián, la avenida de Anaga, la avenida Islas Canarias y la avenida José Martí. También se mejorará la avenida de Añaza, y se renovará el pavimento del entorno de la plaza del Príncipe, de la calle Castillo y de los caminos del parque García Sanabria.

Asimismo, se actuará en otras vías de gran relevancia para la movilidad urbana, como las calles Simón Bolívar, Eladio Roca Salazar, Juan Rumeu García, Domingo Salazar Cologan, Lope de Vega, Puerta Canseco, República de Honduras y José Zárate y Penichet, "entre otras distribuidas por los cinco distritos del municipio". Además, este año, y según lo indicó Tarife, se iniciará la peatonalización de la calle Santiago, el acondicionamiento de un aparcamiento en la avenida Príncipes de España y las obras para mejorar las playas de Benijo y Las Gaviotas.

El Ayuntamiento asegura que la mejora del firme de las infraestructuras urbanas ha sido una prioridad desde el inicio de la legislatura, con una inversión media anual cercana a los 2 millones de euros, "un esfuerzo que ahora se ve reforzado con un instrumento de gestión que "permite al Consistorio actuar con mayor rapidez y eficacia". Desde mayo de 2023, comenta el edil de Servicios Públicos, la Corporación local ha llevado a cabo más de 550 actuaciones en todo el municipio, con una inversión total de 13,8 millones de euros. "Este programa forma parte de una estrategia integral de mejora del espacio público que busca incrementar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad, optimizar las condiciones de circulación y reforzar la calidad de vida en todos los barrios del municipio".