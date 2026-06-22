"En España no caben monumentos que exalten la dictadura": el contundente mensaje del ministro Torres sobre la escultura de Franco en Santa Cruz de Tenerife

El ministro de Política Territorial en el Gobierno de España, el socialista Ángel Víctor Torres, ha lanzado un contundente mensaje al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre el Monumento a la Victoria, conocido como monumento a Franco: "en un país que presume de libertad y de democracia no caben monumentos que exalten la dictadura". Asimismo, Torres, en una entrevista a Radio Marca, ha querido dejar claro que la decisión de la retirada o resignificación de la escultura situada en la avenida de Anaga es una "decisión técnica y no política".

El máximo responsable de Política Territorial en el Ejecutivo central ha dado estas declaraciones a raíz de las manifestaciones realizadas tanto por el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, como por el primer teniente de alcalde y portavoz del PP, Carlos Tarife, después de que el Consejo de Patrimonio del Gobierno de Canarias haya rechazado proteger como BIC (Bien de Interés Cultural) la obra de Juan de Ávalos situada en la capital chicharrera. Bermúdez ha señalado que se debe esperar a que el Ejecutivo canario apruebe el catálogo de vestigios franquistas del Archipiélago y Tarife ha apostado por la resignificación de la escultura.

Ángel Víctor Torres comentó que el monumento de Santa Cruz de Tenerife es una escultura realizada por un escultor represaliado, Juan de Ávalos. Indicó que dicho conjunto escultórico representa a Franco, a la dictadura y tiene símbolos franquistas. En este sentido, recordó que sobre este asunto ya se han manifestado varios colectivos en Canarias e informó de que existe una comisión estatal de prestigio que está finalizando un trabajo que muy pronto dará su respuesta al respecto. Explicó que la resignificación se produce en el caso de que existan valores de interés cultural, arquitectónico o históricos, "y, por lo que hemos podido conocer, no los tiene esta escultura".

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, le contesta al ministro que el Ayuntamiento chicharrero cumplirá ley, pero, añade, "los socialistas no son los más indicados para pedirme que la cumpla". "Ángel Víctor Torres fue presidente del Gobierno de Canarias durante cuatro años y la socialista Patricia Hernández, alcaldesaa de este municipio durante un año, y no hicieron nada al respecto. Si tan fácil es para ellos retirar el monumento, por qué no enviaron una grúa y la quitaron", asevera Bermúdez.

"La resignificación ocurre cuando hay valores de interés cultural, arquitectónico u de otra índole y, por lo que ya hemos podido conocer, no los tiene esa escultura", ha añadido el ministro, que ha recordado que "en un país que presume de libertad y de democracia no caben monumentos que exalten la dictadura

El alcalde de la capital tinerfeña insiste en que el Consistorio cumplirá la Ley de Memoria Histórica de Canarias. Por lo tanto, y según lo asegura, cuando se apruebe el catálogo de símbolos franquistas de Canarias, en cuyo borrador se encuentra el monumento a Franco de Santa Cruz, el Ayuntamiento procederá a su retirada, pues se ha rechazado su protección como BIC.

En relación a la aprobación del catálogo, el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Ejecutivo canario, Horacio Umpiérrez, prevé que la publicación del citado documento se produzca este mismo año. Actualmente, se está procediendo a su revisión.