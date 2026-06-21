Galcerán, el puente semisepultado por la trama urbana de Santa Cruz de Tenerife, cumple cien años

El puente Galcerán, un infraestructura semisepultada por la trama urbana de Santa Cruz de Tenerife, cumple cien años. Su construcción se inició en 1926 con el fin de unir los dos márgenes del barranco de Santos y permitir el ensanche de la ciudad hacia el sur, facilitando la comunicación con los barrios de El Cabo y Los Llanos.

Fue una de las grandes obras de ingeniería de la época en Canarias, según lo aseguran los expertos. De los doce vanos que se construyeron, hoy siguen integrados en el paisaje de Santa Cruz tres, que, a su vez, están formados por cuatro arcos. El resto del puente (los arcos extremos) quedó sepultado por el avance de la trama viaria de la ciudad, explica el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Emilio Grande de Azpeitia.

El barranco de Santos frenaba el desarrollo urbano de Santa Cruz hacia el sur, sobre todo en la zona del barrio de Duggi, debido a la altura que alcanzaba su cauce. Emilio Grande de Azpeitia relata que ya desde el año 1904 se había pensado y proyectado, por parte del ingeniero Gudalfajaro, un puente en esta zona, pero hasta la década de los años 20 no se hizo realidad esta iniciativa. La infraestructura se construyó entre 1926 y 1928, gracias a un préstamo asumido por García Sanabria, alcalde por aquel entonces de la ciudad. «Recibió el nombre de Galcerán en honor a un hecho de armas del General Weyler». El exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos apunta que el proyecto de construcción original de este puente, desarrollado por Eduardo Torroja en colaboración con el arquitecto municipal Antonio Pintor, responde a una concepción en la que «la forma estructural se adapta al flujo de esfuerzos».

Construcción del puente Galcerán. / El Día

«Los arcos trabajan predominantemente a compresión, aproximándose al antifunicular de las cargas actuantes y reduciendo de forma significativa los esfuerzos de flexión. Este planteamiento permite un uso racional del hormigón armado y una limitada cuantía de armadura, anticipando principios que posteriormente caracterizarían la obra de Torroja, basada en la coherencia entre forma, resistencia y economía estructural», señala el ingeniero.

Por otro lado, añade, la ejecución de los arcos se llevó a cabo mediante el «procedimiento de autocimbra» ideado por José Eugenio Ribera, consistente en cerchas metálicas autoportantes que sostenían el hormigón durante el proceso de fraguado y que «quedaban posteriormente embebidas en la masa». Este sistema, explica, supuso un avance significativo al reducir los medios auxiliares necesarios, facilitar la ejecución en emplazamientos complejos y aportar una contribución resistente adicional al conjunto estructural. «Ribera sistematizó este procedimiento y lo incorporó a los modelos oficiales de puentes de arco de hormigón armado publicados en 1920, que sirvieron de referencia para numerosas obras en España», resalta.

En este sentido, comenta el ingeniero Emilio Grande de Azpeitia, la combinación del concepto estructural desarrollado por Eduardo Torroja y del procedimiento constructivo de Ribera confiere al Puente Galcerán un «valor singular dentro del patrimonio de la ingeniería civil», al integrar de «forma ejemplar» diseño, construcción y durabilidad.

El puente Galcerán en la actualidad. / El Día

Además de salvar el barranco de Santos, el puente Galcerán, según lo ha destacado José Manuel Ledesma, cronista oficial del municipio de Santa Cruz de Tenerife, también permitió la creación de los barrios de La Salle y Los Molinos, y «que los aficionados al CDTenerife accedieran al estadio Heliodoro Rodríguez López, inaugurado un año antes». José Manuel Ledesma cuenta que su inauguración tuvo lugar el 19 de octubre de 1929, durante la visita del presidente del Gobierno, Miguel Primo de Rivera.

¿Cuánto costó el puente?

«El Ayuntamiento lo denominaría Galcerán en recuerdo de uno de los hechos de armas más distinguidos del general Weyler en Cataluña, contra las tropas sublevadas del pretendiente al trono de España, Carlos de Borbón, comandadas por Jerónimo Galcerán». Su coste ascendió a 3.837 euros, en aquel entonces, 638.438 pesetas.

El cronista oficial del municipio de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ledesma, indica que al principio el puente Galcerán fue dotado de barandillas de solo un metro de altura, pero después, «debido a la elevada cantidad de intentos y casos de suicidios», en el año 1954 se le añadió otra barandilla de uno noventa centímetros, «con lo que se consiguió ofrecer mayor seguridad».

En 2018, el puente se tuvo que someter a complicados trabajos de restauración, debido a los diferentes daños que se habían detectado, como desprendimientos del material que constituía los pretiles;humedades en la superficie inferior del tablero, especialmente en los vuelos laterales; grietas en el arranque de arcos; desprendimientos de la masa de los arcos, dejando a la vista las cerchas interiores; «presencia de material de relleno inapropiado, procedente de reparaciones anteriores, no adherido a la estructura», y también desprendimiento de material en las piezas ornamentales.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contrató una obra de emergencia tras el desprendimiento de cascotes en la vía pública en mazo de 2018. Estos trabajos para garantizar la estabilidad y seguridad de la infraestructura supusieron un inversión municipal de 1,7 millones de euros. Las actuaciones que se ejecutaron consistieron, fundamentalmente, en el saneamiento, mediante el desprendimiento controlado de los fragmentos de hormigón que no estaba firmemente adherido a la estructura, así como en la limpieza a través de medios mecánicos de chorros de arena.

El Ayuntamiento tuvo que intervenir en el puente en 2018 debido al desprendimiento de cascotes en la vía pública

El ingeniero Emilio Grande de Azpeitia destaca que las actuaciones de reparación y rehabilitación ejecutadas en el año 2018 en el puente Galcerán permitieron restituir las condiciones de seguridad, funcionalidad y durabilidad de la estructura, «manteniendo íntegramente el esquema resistente original concebido en el proyecto de 1926».

«Dicha intervención se diseñó con un criterio selectivo y conservador, actuando exclusivamente sobre aquellas zonas en las que se habían identificado procesos de degradación superficial y evitando cualquier modificación del sistema estructural o de la geometría original del puente», asevera.

Seguridad estructural

Explica que la intervención en el puente Galcerán se apoyó en un análisis estructural específico, cuyo objetivo principal fue verificar la capacidad resistente de su conjunto tanto en su estado previo a la intervención como tras la ejecución de los trabajos proyectados. «Este análisis permitió confirmar que las patologías observadas no comprometían la seguridad estructural del puente y que disponía de un margen de seguridad adecuado frente a las acciones actuales de servicio».

«La rehabilitación realizada al puente Galcerán confirmó el grado de seguridad que dispone frente a las exigencias actuales para un puente de carretera y que el concepto estructural desarrollado en el año 1926 mantiene plena vigencia cien años después».

De esta forma, el histórico puente Galcerán, una auténtica obra de ingeniería, continúa intacto uniendo los dos márgenes del barranco, uniendo la ciudad.