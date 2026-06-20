Santa Cruz de Tenerife destruirá las escaleras del peligroso hotel de Añaza: el Ayuntamiento logra adjudicar en un segundo intento medidas urgentes

El peligroso hotel de Añaza y Acorán, situado en el litoral del Distrito Suroeste del municipio de Santa Cruz de Tenerife, se quedará sin las escaleras de las primeras plantas . El Ayuntamiento chicharrero, con el objetivo de impedir el acceso a este inmueble, abandonado desde hace más de medio siglo y que tiene una altura de 25 pisos, demolerá las escaleras situadas en las plantas 0, 1, 2, 3 y 4. Se trata de una de las "medidas urgentes" que por fin la Gerencia Municipal de Urbanismo ha decidido llevar a cabo para mejorar la seguridad en el entorno de esta construcción, donde se han producido numerosos accidentes. La previsión es que los trabajos comiencen este verano, pues ya ha logrado adjudicar, en un segundo intento, la ejecución de las obras.

En concreto, se encargará de llevar a cabo estas medidas urgentes de seguridad la empresa Demoliciones y Derribos Tenerife, por un presupuesto de más de 110.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses. A principios de marzo, la Gerencia de Urbanismo, que dirige la edil Zaida González, del PP, convocó la licitación para poder ejecutar obras de emergencia en el conocido mamotreto de Añaza o edificio de la muerte, a raíz del fallecimiento de una menor de 13 años en diciembre de 2025 y debido a la situación de "extrema peligrosidad" existente. Sin embargo, ninguna empresa mostró interés por esta licitación, lo que ha provocado que esta actuación se haya retrasado. En mayo, el Ayuntamiento lo volvió a intentar, abriendo la convocatoria a cualquier empresa, pues en la primera sólo podían participar las entidades incluidas en el contrato marco con la Gerencia de Urbanismo. Finalmente, los trabajos han sido adjudicados.

¿En qué consistirán los trabajos?

Éstos consistirán, fundamentalmente, en la reparación del vallado del edificio; en la eliminación del acceso al sendero que bordea el vallado; en la eliminación del acceso a la sexta planta desde el terreno; en la demolición de las escaleras en las plantas 0, 1, 2, 3 y 4; y en el enrejado de huecos accesibles en la fachada. Con respecto a la primera actuación, se cerrarán los "puntos abiertos" en el vallado con malla electrosoldada. Para eliminar el acceso al inmueble desde el sendero de la calle Mayántigo, se procederá a la excavación y desmonte del terraplén existente mediante una retroexcavadora. Las escaleras se destruirán mediante "robot demoledor", para evitar la exposición de los trabajadores a riesgos de altura, caída de objetos y proyecciones resultantes del derribo. Y el enrejado de los huecos accesibles en la fachada se cubrirán, desde el exterior, también con malla electrosoldada.

La concejala de Urbanismo en Santa Cruz, Zaida González. / El Día

Expropiación y demolición del edificio

De forma paralela, y según informa la concejala de Urbanismo, Zaida González, del PP, Urbanismo continúa trabajando en el expediente de expropiación y de demolición del edificio, para lo que ya se cuenta con un presupuesto de tres millones de euros. Dicho expediente se inició hace ocho años pero no ha podido concluirse por la dificultad de localizar a los dueños del hotel abandonado en Añaza, la mayoría alemanes. "Seguimos en contacto con los consulados para poder finalizar este procedimiento y derribar así el inmueble".

Alta siniestralidad

En el pliego de prescripciones técnicas de la licitación de las obras urgentes de seguridad, se informa de la alta siniestralidad registrada en esta edificación por pesonas que acceden al interior del mismo "saltándose las medidas adoptadas por el Ayuntamiento" hasta ahora, como la instalación de vallado y de carteles advirtiendo del peligro. "Debido a que dichas medidas no consiguen impedir el acceso al inmueble y en tanto se procede a finalizar el expediente de expropiación para demolerlo, como actuación de urgencia se opta por impedir el acceso a las plantas superiores del edificio mediante la destrucción parcial de las escaleras que dan a cceso a las primeras plantas", se indica en el pliego.

El hotel abandonado de Añaza comenzó a construirse en 1973. En aquel entonces, el suelo se calificó como residencial turístico. La idea era construir un apartahotel de 741 apartamentos y un viario de acceso que nunca se ejecutó. Las obras del hotel se paralizaron dos años después. El edificio lleva abandonado más de medio siglo. Desafortunadamente, esta construcción inacabada se ha convertido en un reclamo para aquellos que arriesgan su vida por un selfi.