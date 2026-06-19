"Santa Cruz de Tenerife necesita más fiestas en la calle todo el año": la capital se viste de blanco para dar la bienvenida al verano

"Santa Cruz de Tenerife necesita más fiestas en la calle durante todo el año". Fueron las palabras de María Perdomo, una de las miles de personas que se congregaron este viernes, 19 de julio, en la explanada del Puerto chicharrero para disfrutar de la segunda edición de la denominada fiesta de Bienvenida al Verano, un evento organizado por el Ayuntamiento, a través de la Sociedad de Desarrollo. La capital se vistió de blanco para recibir la época estival al son de los ritmos latinos, en un encuentro en el que no faltó ni la comida ni la buena música.

"Éste es el segundo año que vengo y la verdad es que es una fiesta preciosa y muy divertida. Santa Cruz debería dar la bienvenida de esta forma a todas las estaciones del año", señala esta vecina de la capital, mientras prepara la mesa en la que compartirá cena con sus amigas. En el mismo sentido se manifiesta Hilario Hernández, que confiesa que ya tiene ganas de ponerse a bailar. "Vivimos en un lugar privilegiado, por lo que se tendría que aprovechar más el clima que tenemos para celebrar este tipo de eventos", agrega. Para Carmen González es la primera vez y se muestra sorprendida por la decoración de la fiesta. "Está todo muy bonito y la gente viene con ganas de pasarlo bien. Estas fiestas deberían repetirse varias veces al año", apunta.

El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, destacan que con este evento también se pretende, además de dinamizar la ciudad y llevar a cabo propuestas de ocio de calidad, generar un impacto económico en la ciudad, en los comercios y en los locales de restauración. "Con esta cita, el municipio chicharrero se convierte en el primero en dar la bienvenida, por todo lo alto, al verano, fusionando música y gastronomía", señaló el regidor.

Bienvenida al Verano en Santa Cruz de Tenerife / Andrés Gutiérrez

La fiesta contó con dos espacios diferenciados: una zona acotada para la celebración de la cena, con capacidad para 500 comensales y cuyo acceso tuvo un coste de tres euros por persona destinados a fines sociales, y una zona destinada al baile, con capacidad para unas 5.000 personas y cuyo acceso era gratuito. Eso sí, era imprescindible acudir vestido de blanco. La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo recordó que las entradas para el espacio de la cena se agotaron solo en dos minutos. En unas mesas decoradas para la ocasión, los asistentes fueron colocando todo tipo de comida, predominando las tortillas. En este evento se permite que el público lleve su propia cena, que puede preparar en casa o adquirir en cualquiera de los restaurantes adheridos al Club de Producto Degusta Santa Cruz.

La fiesta arrancó a las 20:00 horas con la actuación de DJ Brito, un popular disc jockey con más de 25 años de experiencia, especializado en salsa, bachata, merengue y kizomba en Tenerife. A continuación, el público bailó con Estrellas Buena Vista y Más, un "exitoso grupo" nacido en 2021 bajo la dirección musical de Pancho Amat, considerado como el mejor tresero del mundo. Está compuesto por 16 músicos que "ofrecen una experiencia vibrante que celebra la riqueza musical de Cuba fusionando lo tradicional con lo contemporáneo", resaltó Pérez. Por último, actuó la Maquinaria Band, "una de las orquestas de merengue y música latina más emblemáticas y solicitadas de las Islas Canarias". Fundada y liderada por el reconocido cantante y músico dominicano Johnny Jiménez, la formación cuenta con más de tres décadas de historia animando verbenas y fiestas populares por todo el Archipiélago. Sobre la una de la madrugada, Santa Cruz terminó su fiesta del verano, aunque con ganas de más.