"Inteligencia predictiva" para los trece faros de Puertos de Tenerife

Los trece faros de Puertos de Tenerife contarán con "inteligencia predictiva" en su sistema de telecontrol. Así lo anuncia la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y destaca que esta iniciativa permitirá anticipar incidencias, actuar a distancia y reforzar la seguridad de la navegación marítima.

El citado organismo ha decidido actualizar el sistema de telecontrol de sus trece faros con el objetivo de dotarlo de inteligencia predictiva. Con esta mejora, señala el presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, se podrá detectar de forma temprana posibles incidencias en las instalaciones, "anticiparse a determinados fallos y resolverlos con mayor rapidez, en muchos casos de forma remota".

Hasta ahora, el sistema de telecontrol solo permitía recibir avisos cuando una anomalía o avería ya se había producido. Gracias a esta actualización, agrega Suárez, Puertos de Tenerife "da un paso más" en la modernización de un servicio "esencial" para la seguridad marítima, "ya que los faros y demás ayudas a la navegación facilitan la orientación de los buques y contribuyen a una navegación más segura".

"Esta actuación supone un avance importante en la forma de gestionar nuestras señales marítimas, porque nos permitirá pasar de un modelo basado en la detección de fallos ya producidos a otro más preventivo, capaz de anticipar incidencias y mejorar los tiempos de respuesta", insiste.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife explica que este proyecto combina conocimiento interno, innovación tecnológica y experiencia operativa. "Es un ejemplo de cómo la digitalización puede aplicarse a servicios tradicionales para hacerlos más eficientes, sostenibles y seguros”.

El desarrollo de esta actualización ha sido adjudicado a Secmotic, empresa especializada en inteligencia artificial, internet de las cosas e integración de sistemas, por un importe de 158.000 euros para un periodo de cuatro años. El diseño inicial del sistema de prueba y la definición de su funcionamiento han sido desarrollados por los propios técnicos de señales marítimas de la Autoridad Portuaria.

Una vez comprobado su funcionamiento en fase piloto, Secmotic será la encargada de desarrollar la herramienta definitiva. Esta plataforma permitirá interpretar las señales emitidas desde los faros y relacionarlas con diferentes tipos de avisos o anomalías, como fallos de iluminación, problemas de alimentación eléctrica, baterías en nivel crítico, baja generación solar o pérdida de comunicación.

El primer faro en el que se implantará esta nueva prestación será el de Puerto de la Cruz. La previsión es que, en el plazo de un año, el sistema esté operativo en todos los faros de la provincia dependientes de Puertos de Tenerife. Asimismo, la Autoridad Portuaria prevé extender esta tecnología a la red de balizas de las zonas de servicio portuarias antes de finales de 2029.