Auge de rodajes en Santa Cruz de Tenerife: la capital acoge 15 grabaciones simultáneas
En el último año se han realizado más de 5.000 contratos en el sector audiovisual
Un total de 15 rodajes se están desarrollando de forma simultánea en la actualidad en Santa Cruz de Tenerife, una muestra de cómo el sector audiovisual está creciendo "de forma exponencial" en la capital, ha afirmado este viernes la concejala responsable de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez.
Antes de la intervención del actor Antonio Resines con motivo de su participación mañana en la gala de la primera edición de los Premios Anillos de Oro de las series españolas, Carmen Pérez ha subrayado que la capital tinerfeña ofrece incentivos fiscales, infraestructuras y clima para favorecer este tipo de industria.
Y además, ha proseguido, la ciudad cuenta con la experiencia del Carnaval, una fiesta en la que se movilizan "miles y miles de personas" y que brinda la experiencia necesaria para que se celebren rodajes sin apenas causar molestias a los vecinos.
Contratos
Todo ello ha incidido en que el último año se hayan realizado más de 5.000 contratos en el sector audiovisual, lo que para la representante de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento supone "un orgullo, pero también una inmensa responsabilidad".
A su vez, el director de los Premios Anillos de Oro, Joan Álvarez, ha hablado del "despegue espectacular" de la industria audiovisual en Canarias que ha atribuido a que, entre otros factores, en la islas se unen tres condiciones muy difíciles de encontrar en otras zonas: bonificaciones fiscales, plató natural y profesionales e instituciones que incentivan al sector.
Asimismo ha indicado que el sector audiovisual es muy competitivo y necesita referentes, por lo que su idea es trabajar para que los Premios Anillos de Oro a las series continúen durante al menos cinco años más.
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