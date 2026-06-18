Santa Cruz supera los 800 vehículos por cada mil habitantes

Santa Cruz de Tenerife afronta uno de los mayores retos de movilidad de Canarias. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, la capital cuenta actualmente con 175.000 vehículos empadronados para una población cercana a los 200.000 habitantes, lo que supone superar los 800 vehículos por cada mil residentes.

Durante la presentación de las mejoras del transporte urbano, el alcalde, José Manuel Bermúdez, alertó de que el crecimiento constante del parque móvil está ejerciendo una enorme presión sobre el espacio público disponible.

El coche ocupa el 75% de las calles

El dato más revelador es que los automóviles ocupan aproximadamente el 75% del espacio viario de la ciudad, una superficie que debe ser compartida también por peatones, guaguas, tranvías, taxis, bicicletas y otros medios de transporte.

«El espacio es el mismo y cada vez hay más vehículos», resumió el regidor, que defendió la necesidad de adoptar medidas que permitan una utilización más eficiente de las calles y de los aparcamientos.

Zonas verdes y transporte público

Entre las actuaciones previstas figura la implantación de zonas verdes para residentes, la ampliación de áreas reguladas de estacionamiento y el fortalecimiento del transporte público como alternativa al uso del vehículo privado.

Bermúdez recordó que la ciudad ya ha incrementado la oferta de aparcamiento en Las Teresitas sin lograr resolver los problemas de congestión, por lo que considera que la solución pasa por incentivar el uso de las guaguas y mejorar la movilidad sostenible.

El Ayuntamiento sostiene que la transformación de los hábitos de desplazamiento será clave para afrontar el crecimiento urbano de los próximos años y garantizar una distribución más equilibrada del espacio público entre todos los usuarios de la ciudad.