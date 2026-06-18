Santa Cruz de Tenerife destina 31 millones de euros para 61 nuevas guaguas sostenibles

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinará 31 millones de euros a la adquisición de 61 nuevas guaguas para renovar progresivamente la flota del transporte urbano que gestiona Titsa. Así lo anunció el alcalde, José Manuel Bermúdez, durante la presentación de las mejoras del servicio, en una comparecencia en la que estuvo acompañado por la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, y por el coordinador general de Infraestructuras, Equipamiento Comunitario, Emergencias y Movilidad, Humberto Gutiérrez.

Flota más sostenible

Los nuevos vehículos serán de diferentes tipologías y apostarán por modelos más sostenibles, con unidades eléctricas, híbridas y de distintas capacidades. Su incorporación será progresiva, condicionada por los plazos de fabricación y entrega, un problema que afecta actualmente a muchas ciudades españolas.

La inversión se suma a los más de 11 millones de euros que el Consistorio destina cada año al transporte urbano, una aportación que pasará a 12 millones y alcanzará los 14 millones en 2027. Bermúdez defendió que Santa Cruz es la ciudad canaria que más invierte por habitante en transporte público.

Zona verde para residentes

De forma paralela, el Ayuntamiento trabaja en una nueva ordenanza de movilidad que permitirá regular la zona azul y crear zonas verdes de aparcamiento para residentes. Según explicó el alcalde, estas zonas darán prioridad al vecino en su propia calle y, a diferencia de otras capitales, no tendrá que pagar por estacionar en ellas.

La futura regulación también permitirá ordenar la rotación en las áreas con mayor presión de tráfico y demanda de aparcamiento. El objetivo municipal es hacer un uso más eficaz del espacio público y evitar que los vehículos permanezcan días ocupando plazas en zonas donde existe una alta necesidad de estacionamiento.