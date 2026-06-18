Ofra, capital por segundo año de la programación del Orgullo en Santa Cruz

Ofra volverá a situarse durante los próximos días en el centro de las actividades vinculadas al Orgullo en Santa Cruz de Tenerife. Por segundo año consecutivo, el Distrito Ofra-Costa Sur acoge la Semana del Respeto, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento capitalino que busca promover la convivencia, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad desde los propios barrios.

La programación se desarrollará entre los días 18 y 24 de junio y recorrerá distintos espacios vecinales y sociales del distrito con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades. El objetivo es acercar valores como la igualdad, la inclusión y el respeto a través de actividades participativas que combinan cultura, ocio y sensibilización.

Tras la buena acogida de la primera edición, las jornadas regresan con una agenda diseñada para convertir los centros vecinales en puntos de encuentro donde compartir experiencias y reflexionar sobre la importancia de construir comunidades más abiertas y cohesionadas.

Programación durante una semana

La primera actividad será ZumbaQueer, una propuesta que tendrá lugar en la Asociación de Mayores Bruma de Taburiente y que combinará ejercicio físico, música y diversión en un ambiente inclusivo. El viernes 20 de junio llegará el turno de Trivial Queer, organizado por Exuberancia Carei en la Asociación Sociocultural de Somosierra, donde los participantes podrán acercarse de forma dinámica a contenidos relacionados con la diversidad y los derechos sociales.

Ese mismo día se celebrará también Tombo Drac en la Asociación de Mayores Cubo de la Galga, una actividad que volverá a desarrollarse el martes 24 de junio en la Asociación de Vecinos San Martín de Porres, en Chamberí.

La programación concluirá con un Cuentacuentos Inclusivo en la sede de Copile, Asociación de Familias Adoptivas. A través de relatos y narraciones adaptadas, la actividad fomentará la empatía, la convivencia y el respeto a las diferencias desde edades tempranas.

Con esta segunda edición, la Semana del Respeto se consolida como una de las principales iniciativas del Orgullo en los barrios de Santa Cruz, acercando el mensaje de inclusión y diversidad a la vida cotidiana de los vecinos y reforzando el papel de Ofra como uno de los espacios de referencia para estas celebraciones en la capital tinerfeña.