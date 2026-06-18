El barrio de Juan XXIII en Santa Cruz a un paso de acceder al programa ARRU tras años de esfuerzo vecinal

Lo que parecía un imposible en Juan XXIII está a punto de convertirse en realidad. El trabajo coordinado entre la asociación de vecinos 17 de Marzo y la Concejalía de Viviendas de Santa Cruz, con la especial implicación del presidente del colectivo vecinal, Tanausú García, ha permitido que, después de tres años recorriendo puerta a puerta cada uno de los cerca de quinientos hogares distribuidos en veintiséis portales, solo resten dos edificios por formalizar su comunidad de propietarios. Una vez cumplido ese requisito, todo el barrio podrá acogerse al programa de Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU).

El dirigente vecinal agradece la colaboración de los residentes y recuerda el compromiso adquirido hace poco más de un año por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien anunció que el Ayuntamiento asumiría con fondos propios la redacción de los proyectos necesarios para optar a las ayudas públicas de rehabilitación, siempre que los vecinos constituyeran previamente sus comunidades de propietarios.

A un paso de las ayudas ARRU

La concejala de Viviendas Municipales, Belén Mesa, destaca que la implicación vecinal ha sido determinante para alcanzar este punto. “La implicación de los vecinos de Juan XXIII -barrio que estos días celebra sus fiestas patronales- ha sido fundamental tras conocer la viabilidad de llevar a cabo la rehabilitación de casi 500 viviendas. Solo quedan por constituir comunidades en dos edificios, pero, teniendo en cuenta el gran número de viviendas implicadas para la futura rehabilitación, el barrio está mucho más cerca de poder beneficiarse del programa ARRU, al contar con la estructura de representación necesaria para avanzar”, señala.

"El Ayuntamiento ha asumido el gasto inicial para adelantar la redacción de los proyectos técnicos", explica Belén Mesa, concejala de Viviendas Municipales

La edil añade que, para agilizar el proceso, el Ayuntamiento ha asumido el gasto inicial de la redacción de los proyectos técnicos. “Desde el Ayuntamiento se ha adelantado ese trabajo y los vecinos han respondido positivamente constituyendo las comunidades”, subraya.

El origen de este proceso se remonta a la asamblea celebrada el 15 de mayo de 2025, cuando más de doscientos vecinos acudieron al encuentro convocado en el barrio junto al alcalde y varios miembros del grupo de gobierno municipal. Allí se dieron a conocer los resultados del estudio técnico realizado sobre las casi 500 viviendas distribuidas en los cuatro bloques de Juan XXIII.

Rehabilitación y accesibilidad

Según explicó entonces Bermúdez, los informes concluyeron que la rehabilitación de los edificios era “viable y recomendable”, abriendo la puerta a que las futuras convocatorias estatales de ayudas ARRU permitan actuar sobre el conjunto residencial. Además de las obras de mejora de los inmuebles, el proyecto contempla la instalación de ascensores exteriores en las zonas ajardinadas para mejorar la accesibilidad.

Con solo dos comunidades pendientes de constituirse, Juan XXIII encara la recta final de un proceso vecinal que durante años parecía inalcanzable y que hoy sitúa al barrio más cerca que nunca de acceder a una rehabilitación integral de sus viviendas.

"Ha sido un trabajo duro realizado puerta a puerta en el que se ha tardado tres años", destaca Tanausú García, presidente de la Asociación de Vecinos 17 de Marzo de Juan XXIII

Tanausú García agradece la implicación y el voto de confianza que siente haber recibido con la regularización de las comunidades de vecinos y, aunque no dispone de datos oficiales, confía en que el ARRU pueda comenzar a ejecutarse en el barrio en el plazo de un año y medio o dos, toda vez que el Ayuntamiento adelanta los proyectos y, en la actualidad, se está a la espera de la firma de un nuevo Plan Estatal de Vivienda.

La lucha por la mejora de Juan XXIII ha sido liderada en los últimos tres años por el presidente vecinal, que se puso al frente del colectivo de residentes después de desembarcar del mundo del fútbol sala. Nacido y criado en el barrio, su pasión por el deporte lo llevó a conseguir que el equipo ascendiera a Segunda B, lo que permitió al conjunto competir por toda Canarias.

Luego llegó la lucha por conseguir la sede social, que estaba compartida con una murga, así como la reivindicación de la mejora integral del barrio, que ya está en ciernes. Mientras tanto, también se trabaja en una ambiciosa remodelación del polideportivo, que permitirá dar un nuevo impulso a Juan XXIII a la espera de la llegada del anhelado ARRU.