Más guaguas desde el lunes para ir a la playa de Las Teresitas y mejoras permanentes en Ofra, La Salud y el Suroeste

La mejor manera de ir a la playa este verano será en guagua. Ese fue el mensaje principal que trasladó este jueves el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, durante la presentación del plan especial de refuerzo del transporte urbano para la temporada estival, acompañado por la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, y el coordinador general de Infraestructuras, Equipamiento Comunitario, Emergencias y Movilidad, Humberto Gutiérrez.

El Ayuntamiento y Titsa pondrán en marcha a partir del próximo lunes un conjunto de actuaciones que afectarán a ocho líneas urbanas y que permitirán ofertar 285.784 plazas adicionales y captar alrededor de 81.500 nuevos viajeros. La inversión municipal asciende a 216.000 euros, de los cuales 64.500 se destinan al refuerzo de las líneas que conectan con Las Teresitas y las playas de Anaga, mientras que los 151.500 restantes financiarán mejoras permanentes en varias rutas estratégicas de la ciudad.

La actuación estrella será la línea 910, que une el Intercambiador con Las Teresitas. Durante el verano pasará de 14 a 16 guaguas, incorporando dos vehículos más para responder a la elevada demanda que registra la playa capitalina. Gracias a este refuerzo se crearán 212.400 plazas nuevas y se espera absorber un crecimiento de 78.000 pasajeros durante los meses estivales.

A esta medida se suman las mejoras en las líneas 946, entre el Intercambiador, San Andrés, Taganana y Almáciga, y la 948, que conecta Taganana con Almáciga y Benijo. En ambos casos aumentarán las frecuencias y los servicios durante fines de semana y festivos para facilitar el acceso a las zonas de baño del macizo de Anaga. El conjunto de los refuerzos estivales permitirá incorporar 190.456 plazas adicionales y captar más de 40.600 usuarios nuevos.

Bermúdez defendió que el transporte público constituye la única alternativa real para evitar los problemas de tráfico que se producen cada verano. «La mejor forma que tenemos de ir a la playa este verano es utilizar el transporte público», aseguró, añadiendo que «la peor manera» es hacerlo en vehículo privado cuando los accesos y los aparcamientos tienen una capacidad limitada.

El carril bus, listo para activarse

Uno de los asuntos más destacados de la comparecencia fue la referencia al futuro carril bus hacia Las Teresitas. El alcalde confirmó que el protocolo ya está preparado y podrá activarse cuando coincidan fines de semana con alertas por altas temperaturas decretadas por el Gobierno de Canarias. La medida ha sido coordinada con Policía Local, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Cabildo y Autoridad Portuaria.

El objetivo es evitar que las guaguas queden atrapadas en las colas de acceso a la playa cuando el aparcamiento esté completo. Bermúdez recordó que el Ayuntamiento ya habilitó unas 300 plazas adicionales en la cabecera de playa y que esa actuación no resolvió los problemas de congestión. «La solución no está en más aparcamientos; la solución está en utilizar el transporte público», sostuvo.

El alcalde reconoció que los vecinos de San Andrés han mostrado reservas sobre la implantación permanente de esta medida, por lo que inicialmente solo se aplicará en episodios de máxima afluencia asociados a olas de calor.

Mejoras permanentes

Junto al dispositivo de verano, el Ayuntamiento introducirá mejoras permanentes en tres líneas consideradas estratégicas. La más importante afectará a la 911, que conecta Muelle Norte, Ramblas, La Salud y Ofra. Incorporará dos vehículos y dos conductores, sumará cerca de mil expediciones anuales y ofertará 95.328 plazas nuevas, con una previsión de crecimiento de 38.500 viajeros.

Por su parte, la línea 904, entre Weyler, Cuesta Piedra y La Salud, modificará su recorrido para circular por la Rambla y Ramón y Cajal e incorporará dos nuevas paradas. La línea 944, que presta servicio al Distrito Suroeste, reorganizará su trazado para hacerlo más directo, abandonando parte de su recorrido por Los Majuelos y creando nuevas paradas en la avenida Litre.

Durante la presentación, tanto Bermúdez como Alonso defendieron que Santa Cruz es la ciudad canaria que más invierte por habitante en transporte público. La aportación municipal supera actualmente los 11 millones de euros anuales y ascenderá a 12 millones en 2026 y a 14 millones en 2027, a lo que se suman otros 30 millones para la adquisición de 61 nuevas guaguas destinadas al transporte urbano.