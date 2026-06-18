Gastronomía, música y comercio se unen en la gran fiesta de bienvenida al verano en el Puerto de Santa Cruz

La explanada del Puerto de Santa Cruz de Tenerife volverá a convertirse este viernes en un gran punto de encuentro para celebrar la llegada de la estación estival con la segunda edición de Bienvenida al Verano, una iniciativa que combinará gastronomía, música en directo y dinamización comercial en pleno frente marítimo de la capital.

El recinto abrirá sus puertas a partir de las 19:00 horas y contará con capacidad para unas 500 personas en la zona de cenas en blanco y hasta 4.500 asistentes en el espacio destinado a los conciertos, cuyo acceso será gratuito hasta completar aforo.

Una noche de música junto al mar

La programación musical arrancará a las 20:00 horas con la actuación de DJ Brito, encargado de abrir y cerrar la velada. A continuación llegará uno de los platos fuertes de la noche con Estrellas de Buena Vista y Más, formación integrada por 14 músicos internacionales vinculados al legado del histórico Buena Vista Social Club y que desembarca en la capital dentro de su gira “Live In Havana Tour”.

La noche continuará con la actuación de la Orquesta Maquinaria Band, una de las formaciones más populares de las verbenas canarias, que pondrá ritmo a la recta final de una celebración que se prolongará hasta la una de la madrugada.

Más allá de la música, la cita busca convertirse en un escaparate para el tejido económico local. En esta edición participan 84 establecimientos, de los que 42 pertenecen al sector comercial, 38 al ámbito de la restauración y cuatro al ocio nocturno. Todos ellos ofrecerán descuentos, promociones o propuestas especiales vinculadas al evento.

La zona gastronómica mantendrá el formato de la pasada edición, con mesas preparadas para grupos de distintos tamaños. Los asistentes podrán llevar sus propias elaboraciones o encargar menús y propuestas gastronómicas a los negocios adheridos al club de producto Degusta Santa Cruz.