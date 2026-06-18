La radio escolar Tayda transforma la timidez en confianza para más de mil niños en Santa Cruz de Tenerife

Hay una emisora que no aparece en ningún dial, pero que cada curso logra que cientos de niños y niñas de Santa Cruz de Tenerife aprendan a hablar, escuchar y contar historias. Se llama Tayda, la Red de Radios Escolares del municipio, y se ha convertido en una de las experiencias educativas más singulares de la capital.

El Ayuntamiento clausuró esta semana una nueva edición de un proyecto que durante el curso 2025-2026 ha reunido a 35 centros educativos, desarrollado 385 sesiones formativas y alcanzado a más de 1.200 alumnos de Educación Primaria.

La voz de los escolares

Sin embargo, el éxito de Tayda no se mide únicamente en cifras. Su verdadero valor está en los cambios que provoca en el alumnado. Niños que comienzan el curso con timidez terminan presentando programas, realizando entrevistas o participando en podcasts. El micrófono se transforma así en una herramienta para ganar confianza, perder el miedo a hablar en público y descubrir que todas las voces tienen algo que aportar.

A través de la radio escolar, los estudiantes desarrollan competencias comunicativas, digitales, sociales y creativas mientras aprenden a trabajar en equipo, escuchar opiniones distintas y construir mensajes propios. También refuerzan valores como el respeto, la convivencia y la participación.

El portavoz del proyecto, Juan Carlos Herrera, resume el espíritu de la iniciativa al señalar que muchos alumnos llegan con miedo a expresarse y terminan encontrando una voz propia que desconocían.

Mucho más que una radio

La edición de este año incorporó además el Aula Enclave del IES Benito Pérez Armas, reforzando el carácter inclusivo de una propuesta que también sirve para poner en valor la identidad cultural canaria y la riqueza de las distintas formas de hablar.

Más que una actividad educativa, Tayda se ha consolidado como una escuela de comunicación y ciudadanía. Una radio sin antenas visibles que cada año consigue algo extraordinario: que Santa Cruz escuche a sus niños.