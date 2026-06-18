Anaga se moviliza por la Casa del Caminero ante la intención del Cabildo de demolerla

La antigua Casa del Caminero, situada en el número 53 de la carretera de Taganana, ha abierto un nuevo frente entre varios colectivos vecinales del macizo de Anaga y el Cabildo de Tenerife. Mientras la institución insular proyecta la demolición del inmueble para levantar un centro de día para mayores, los vecinos defienden la conservación del edificio y su cesión para uso social.

La controversia se produce después de que la vivienda fuera recuperada tras permanecer ocupada durante más de cinco años. Desde entonces, asociaciones vecinales y colectivos sociales de Anaga han reclamado que el inmueble pase a convertirse en un espacio comunitario al servicio de los residentes del macizo.

Según explican los portavoces vecinales, la propuesta pasa por rehabilitar la casa respetando su estructura y su arquitectura tradicional canaria. Entre los posibles usos figuran actividades desarrolladas por la ONG Abrigos y Sonrisas y otros colectivos que trabajan con mayores, jóvenes y vecinos de los distintos pueblos de Anaga.

Los representantes vecinales aseguran haber trasladado esta petición en varias ocasiones al Cabildo mediante escritos y reuniones con la consejera responsable del área, Águeda Fumero. Sin embargo, sostienen que la respuesta ha sido negativa y que la intención de la Corporación insular sigue siendo derribar el inmueble para construir un recurso sociosanitario.

Patrimonio frente a demolición

Los colectivos discrepan de ese planteamiento al considerar que la Casa del Caminero constituye un elemento singular del patrimonio arquitectónico de Anaga. Además, entienden que existen otros emplazamientos más adecuados para desarrollar un centro de mayores sin necesidad de eliminar una construcción que consideran representativa de la identidad del macizo.

Entre las alternativas propuestas figuran terrenos próximos a los colegios de la zona o incluso la antigua batería militar de San Andrés. Los vecinos sostienen que estos espacios permitirían desarrollar instalaciones de mayor capacidad sin renunciar a conservar la histórica vivienda.

La movilización vecinal ha ido creciendo en las últimas semanas. Los colectivos han iniciado una nueva campaña de apoyos, han remitido escritos a Patrimonio Histórico para solicitar protección para el inmueble y anuncian nuevas acciones reivindicativas si no se abre una vía de diálogo.

Además, denuncian no haber obtenido respuesta a las solicitudes de reunión remitidas tanto a la presidenta del Cabildo como al vicepresidente de la institución.