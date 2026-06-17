Una veintena de empresas compiten por los chiringuitos de la playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife

Una veintena de empresas se disputan la explotación de los ocho chiringuitos de la playa de Las Teresitas, en la licitación convocada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La mesa de contratación evaluará cada una de las propuestas presentadas, para adjudicar los quioscos según los criterios establecidos.

El Consistorio chicharrero volvió a licitar a finales de marzo de este año la concesión administrativa para estos establecimientos, debido a que los plazos de los anteriores contratos ya han expirado. El concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, aclara que los chiringuitos de Las Teresitas seguirán abiertos hasta que finalice este procedimiento de adjudicación y se conozca a los nuevos encargados.

Una vez finalizado el plazo para la presentación de propuestas, se han registrado una veintena de ofertas. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya ha admitido a dieciséis empresas y a las otras cuatro se les ha solicitado la subsanación de documentación. Algunas de las entidades ya se encuentran actualmente gestionando quioscos en Las Teresitas.

En concreto, las ofertas que se han presentado corresponden a las empresas Aguisala, Anaga 5 Restauración, EloyCaracol, Brisabor Las Teresitas, Canary Space Soluciones, Comercial Insay 2010, Distribuciones JN Roque, Excentric Compraventa, JMSH.REST, Marmoleo Canarias 2025, Muñorod, Perla del Sur Restauración, Salitre Tencan 2025, Siroco Inversiones 2015, Vete Recogiendo, Cuncupra, Marina di Petrolo, Inversiones y Restauración Malal, La Isla Gastro Beach Club y Basillicata.

Playa de Las Teresitas / María Pisaca

Para la explotación de cada uno de los chiringuitos de la playa de Las Teresitas, el Consistorio capitalino solicita un canon anual de más de 56.400 euros, por lo que el valor total de la licitación es de casi medio millón de euros. Las empresas que resulten adjudicatarias podrán encargarse de estos negocios hasta el 31 de enero de 2030, es decir, durante tres años y ocho meses. La previsión es que inicien la actividad el próximo 1 de julio. Los contratos incluyen la explotación del servicio de comida y bebidas, así como el alquiler de hamacas, sombrillas y camas balinesas.

Horarios

Los chiringuitos mantendrán una estructura fija de una sola planta, con la distribución de zona de barra y manipulación, unos 20 metros cuadrados en una instalación cerrada, una terraza de 50 metros cuadrados destinados a la colocación de mesas y sillas para el público, y una zona trasera dedicada a los aseos y almacenaje. El horario de apertura está fijado durante todos los días del año, diferenciándose por temporadas. Desde abril hasta septiembre, los chiringuitos podrán desarrollar su actividad entre las 09:00 y las 21:00 horas, mientras que, en la temporada baja, de octubre a marzo, el horario se limita de 10:00 a 20:00 horas.

La concesión de los actuales responsables de los quioscos de Las Teresitas expiró en febrero, pero, y según ha explicado el edil de Patrimonio, el nuevo concurso público no pudo convocarse antes debido a la "compleja tramitación de los expedientes".