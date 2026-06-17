Vecinos de La Gallega rechazan la construcción junto a sus casas de una gasolinera: "Nos van a poner una bomba"

El puerta a puerta realizado semanas atrás por la compañía Endesa entre los vecinos de las calles Rositén, Aguileña —por encima— y Girasol —por debajo— para pedir autorización para desmontar una línea de baja tensión de la fachada de sus viviendas hizo saltar todas las alarmas entre los residentes del barrio de La Gallega, en el Suroeste de Santa Cruz de Tenerife. Al final, la industria que se tiene previsto instalar es una gasolinera que los vecinos rechazan de forma tajante. «Nos van a colocar una bomba a la puerta de nuestras casas», aseguran, mientras no salen de su sorpresa porque viven sin alcantarillado y acostumbrados a llamar a la cuba cada tres o cuatro meses para vaciar sus pozos negros. Sin embargo, autorizan una estación de servicio.

En medio, padecen oscurantismo, denuncian, porque primero dijeron a los residentes que precisaban su firma para retirar una torreta y, aseguran les prometieron hacer una plaza en la calle Aguileña, instalar el ansiado alcantarillado y asfaltar un tramo de calle. La vecindad se movilizó y para aclarar qué intereses había y de qué industria se trataba. La respuesta que encontraron fue que el plan es instalar una gasolinera junto a la subida a La Gallega,industria que cuenta con licencia de la Gerencia de Urbanismo desde hace casi un año.

La explicación urbanística

De la mano de Isidro Negrín, uno de los vecinos de la calle Rositén y del presidente de la asociación de vecinos Guacimara, Aryday Martínez, contactaron con el área municipal de Urbanismo, donde les confirmaron que la previsión es construir una gasolinera. La explicación oficial: en el Plan General de Ordenación de 1992 (vigente) ese suelo tiene consideración industrial, por lo que su propietario puede desarrollar la actividad de instalar una estación de servicio donde en el pasado estuvo la fábrica de lejía Katuxa y junto a la nave de caramelos Rositén, que da nombre a la vía.

El concejal del Suroeste atiende las demandas y explica que Urbanismo otorgó el permiso al ser suelo industrial

Nada más confirmar la previsión de ubicar una gasolinera a la entrada de la calle y junto a la subida a La Gallega, donde el tráfico se ha incrementado un 80% en los últimos diez años por el desarrollo de esta zona residencial en la parte alta, explican los vecinos, Isidro Negrín solicitó y mantuvo una reunión urgente con el concejal de Distrito y también de Patrimonio y Obras, entre otras áreas, Javier Rivero.

Una reivindicación histórica

A las cinco de la tarde de este martes y a las puertas de la vieja fábrica de caramelos y junto a la nave donde está prevista la gasolinera, se reunió una veintena de residentes de la vieja La Gallega, testigos de la evolución de esta zona, como Miguel Ángel Arceo, vecino de la calle Aguileña, de 74 años y residente desde hace más de medio siglo. «Vine a vivir aquí cuando el suelo pertenecía a La Esperanza». También estaba Juan García, de 78 años, que vivió de alquiler hasta que tuvo la oportunidad de adquirir el «solarcito», como lo define, donde levantó su casa. «Todo esto era propiedad de Jesús Bacallado».

Otro de los afectados es Juan Córdoba, natural de La Matanza y residente en La Gallega desde hace más de 35 años. «Vivo en la calle Aguileña, pero en realidad puede escribir que es la calle del Olvido». «Fíjate tú, mira para ahí: todo eso es amianto y planchas de uralita que sirven de techo de las naves, y nosotros vivimos al lado», enfatiza este vecino.

Junto a Juan García se encontraba Isidro Padrón, residente en la calle Girasol. A sus 76 años dejó atrás su isla natal, El Hierro. «Ahí me he hecho cuatro viviendas y dos saloncitos. Pero, ¿para qué las quiero si no me las dejan terminar porque no tengo alcantarillado? Podría tener los salones alquilados... A otros les dan viviendas y a mí no me las dejan terminar», se lamenta. Aunque se jubiló como conductor de Titsa, antes trabajó como conductor de bombas de hormigón. «Aunque usted me ve aquí, yo tengo a gala ser herreño; sigo plantando allí mis papas en un Gualisacho, que pertenece al pueblo de Echedo, en Valverde».

La reunión con el concejal

La reunión con Javier Rivero comenzó con el rechazo a la instalación de la gasolinera y acabó aflorando un problema que los vecinos soportan desde hace décadas. «Si tenemos luz aquí es gracias a Patricia, que lo hizo en seis meses —estuvo doce en la Alcaldía—», le espetó Rayco, uno de los vecinos, al edil nacionalista. «¿Sabes por qué lo pudo hacer?», respondió Rivero. «Sí, me vas a decir que porque ustedes lo dejaron preparado», replicó el vecino. Javier Rivero asintió y añadió: «Yo mismo planteé esa demanda».

Otra vecina recriminó al Ayuntamiento que se asfaltara la calle: «¿Para qué hicieron todo ese gasto cuando lo primero que tenían que hacer era ponernos alcantarillado? Eso es tirar el dinero, porque está el tubo que se puso hace más de veinte años pero sigue sin conexión. Cada vez que tengo que llamar a la cuba me dan ganas de dejar que salga toda la basura para la calle y que corra carretera abajo».

Vecinas de la zona aseguran que hasta les llegaron a cobrar el alcantarillado cuando tienen pozos negros

A su lado, otra residente añadió: «¿Y a ti no te cobran el alcantarillado? Porque yo tuve que ir a Emmasa para dejar de pagarlo. Me lo cobraban sin tenerlo».

Licencia concedida

Javier Rivero escuchó las quejas. «Yo vine porque me llamó Isidro y me dijo que los vecinos querían hablar conmigo porque están molestos y rechazan la instalación de una gasolinera». A partir de ahí, el concejal del Suroeste recurrió a la pedagogía, recordando su etapa como dirigente vecinal de El Rosarito. Las aguas volvieron a su cauce hasta el punto de acabar la reunión como si fuera un vecino más. «Tú eres uno de los nuestros», le dijo Isidro, quien le pidió información sobre el proyecto de la gasolinera y le arrancó el compromiso de recuperar los planes para instalar el alcantarillado. «Javi, que el enganche lo tienes a 150 metros», insistió.

Rivero explicó que Urbanismo ha concedido la licencia a la gasolinera porque cumple los requisitos legales, algo que no convenció al presidente de la asociación vecinal, que reclama estudios de movilidad, impacto medioambiental e incluso de riesgos por emisiones de gases.

El concejal deslizó que mientras la compañía eléctrica no tenga firmada la autorización de los vecinos para retirar la red, no podrá hacerlo. «Es lo único que puedo decir y ahí lo dejo», afirmó, antes de precisar que el alcantarillado no se ha desarrollado porque la pendiente conduce hacia terrenos privados propiedad de Promotora Punta Larga, a cuyos dueños corresponde ejecutar la urbanización al poseer más de la mitad del suelo.

Los vecinos esperan que La Gallega no tenga una nueva gasolinera, pero sí que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ponga las pilas e instale el anhelado alcantarillado después de más de media vida dependiendo de las cubas.