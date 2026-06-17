Los policías de negro de Santa Cruz de Tenerife se preparan para volver a la calle: la nueva Unipol se forma para vigilar los barrios

Los agentes de negro se preparan para volver a las calles de Santa Cruz de Tenerife. Los treinta efectivos que integrarán la nueva Unipol, la Unidad de Intervención de la Policía Local chicharrera, ya están recibiendo la formación e instrucciones específicas para vigilar y reforzar la seguridad en los barrios del municipio. Así lo anunció el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, tras visitar este miércoles, 17 de junio, las instalaciones policiales ubicadas en Los Campitos, donde estos agentes están realizando las prácticas. El regidor destacó que de esta manera se avanza en el regreso de la Unipol, "para cumplir con el compromiso de que dicha unidad esté operativa antes de que finalice el año".

El alcalde indicó que se está encargando de la preparación de estos policías un "experimentado formador nacional". Los efectivos están recibiendo formación relacionada con la intervención policial, trabajo en eventos multitudinarios, trabajo en equipo, seguridad ciudadana, manifestaciones o concentraciones de personas, uso de material, autoprotección, y manejo de cascos, defensas, escudos y técnicas especializadas.

José Manuel Bermúdez recordó que a mediados de marzo dictó una instrucción en la que ordenaba que se dieran, de forma inmediata, todos los pasos necesarios para que la Unipol vuelva a estar operativa lo antes posible. "El Ayuntamiento de Santa Cruz continúa dando pasos firmes para la recuperación de la Unipol, para mejorar la seguridad en nuestros barrios y dar respuesta a la demanda ciudadana de una mayor presencia policial en las calles", comentó.

Por su pate, la concejala de Seguridad Ciudadana, la nacionalista Gladis de León, que también visitó las instalaciones policiales en Los Campitos, explicó que los agentes seleccionados para la Unipol están llevando a cabo diferentes ejercicios y maniobras operativas, en el marco de la preparación específica que "estos deben recibir". "Se trata de una formación orientada a garantizar la máxima eficacia en actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, la prevención y la intervención policial", comentó.

Indicó que el Ayuntamiento chicharrero dotará a la nueva Unipol de los recursos humanos, materiales y logísticos necesarios para que "vuelva a ser una referencia en materia de seguridad ciudadana". "La formación que están recibiendo estos agentes es fundamental para garantizar que la futura Unipol cuente con profesionales altamente cualificados y preparados para afrontar los retos que plantea la seguridad en una ciudad como Santa Cruz".

La recuperación de esta unidad, según lo resaltó De León, permitirá reforzar la presencia policial en los distintos barrios del municipio y aumentar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran una intervención especializada.

La Unipol fue creada como un grupo específico de intervención policial en 2004. Tras 17 años de funcionamiento, la falta de acuerdo entre políticos y sindicatos sobre la forma de seleccionar a los agentes, la judicialización del proceso por parte del sindicato CSIF y las sentencias, hasta cinco, que respaldaban sus argumentos, provocaron que, finalmente, esta unidad desapareciera en 2021.