Movilidad y accesibilidad: el nuevo plan para los barrios de Somosierra y García Escámez

Más allá del debate escenificado en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre la situación de Somosierra, donde hablaron los portavoces de la nueva plataforma vecinal del barrio —la tercera que existe en la zona— y un representante del bloque 28, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, citó en el Ayuntamiento a todos los interlocutores vecinales junto a miembros del equipo de gobierno para encargar un plan que garantice la movilidad en el barrio.

Plan de accesibilidad para Somosierra y García Escámez

Mientras se avanza en los preparativos para incluir a esta zona del distrito Ofra-Costa Sur en el nuevo plan de vivienda, con el reconocimiento como ámbito de actuación, el regidor municipal ha encomendado la realización de una hoja de ruta técnica para afrontar las mejoras de accesibilidad que demandan los residentes de Somosierra y García Escámez, avanzando así en el compromiso municipal de seguir transformando los barrios y adaptando los espacios públicos a las necesidades de la ciudadanía.

Por este motivo, Bermúdez ha dictado una instrucción dirigida a la Coordinación General de Infraestructuras, Equipamiento Comunitario, Emergencias y Movilidad para iniciar los trámites que permitan contratar la redacción de un proyecto técnico que defina las actuaciones necesarias en ambos barrios. «El pasado 12 de mayo realicé una visita a los barrios de Somosierra y García Escámez, durante la cual pude comprobar las dificultades que sufren las personas residentes como consecuencia de los problemas de accesibilidad existentes».

La demanda vecinal más urgente

Junto a la mejora de las aceras, para suprimir las barreras arquitectónicas y facilitar el tránsito de los peatones, una de las actuaciones demandadas a la Corporación es la intervención para hacer una acera o paso peatonal que garantice la seguridad bajo el arco de García Escámez. Se da la circunstancia de que las escaleras para acceder a las viviendas son impracticables para las personas con movilidad reducida y eso provoca que muchos de esos usuarios transiten con carritos de bebés o sillas de ruedas por la calzada por la que pasan vehículos, en una zona de poca visibilidad y ancho angosto para garantizar el paso simultáneo de vehículos.

El alcalde encomendó el proyecto técnico que defina las actuaciones necesarias en una reunión en la que participaron la concejala de Viviendas, Belén Mesa; el concejal de Infraestructuras y Obras, Javier Rivero; el concejal del distrito Ofra-Costa Sur, Santiago Díaz Mejías; junto a los dirigentes vecinales.